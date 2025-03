Max Verstappen en Red Bull Racing bevinden zich momenteel zeker niet in de situatie die ze wensen. De RB21 blijkt zeker niet de gehoopte topwagen voor het team en zowel Verstappen als Liam Lawson hebben grote moeite op het asfalt. De Nederlander denkt zelfs dat zijn team nu tot achter Mercedes, McLaren en Ferrari gevallen is.

Het Formule 1-seizoen is van start en Verstappen en Red Bull hebben het voorlopig zeker niet gemakkelijk. Inmiddels is het geen geheim meer dat het team van McLaren de zaakjes meer dan uitstekend voor elkaar heeft en lijkt Verstappen samen met Red Bull echt enorm aan de bak te moeten, wil hij voor de vijfde keer op rij het wereldkampioenschap pakken. Het jaar is natuurlijk nog lang en bij de Oostenrijkse renstal zal men alle zeilen bijzetten om het gat te dichten in het restant van het seizoen.

Naar jezelf kijken

Niet alleen McLaren is op dit moment gevaarlijk voor de Oostenrijkse formatie. Ook bij Mercedes en Ferrari lijkt men de zaken eigenlijk simpelweg beter voor elkaar te hebben. Ondanks de moeilijk te besturen RB21, kijkt Verstappen eerst naar zijn eigen prestaties: "Ik moet als coureur altijd eerst naar mezelf kijken en ben altijd kritisch. Ik probeer te maximaliseren en het team te helpen om de auto te verbeteren. Het mag duidelijk zijn dat we niet zijn, waar we willen zijn", vertelt de viervoudig wereldkampioen in gesprek met De Telegraaf.

Het vierde team

Ondanks de lastig te besturen bolide voelt Verstappen zich zelf toch wel goed in zijn wagen: "Ik voel me tot nu toe eigenlijk wel goed in de auto, comfortabel. En heb er vertrouwen in dat ik de juiste momenten kies om aan te zetten, zonder fouten te maken." Ondanks zijn comfort, is het toch wel duidelijk dat Red Bull tekort komt: "Maar we zijn gewoon te langzaam. Of we het vierde team zijn op dit moment? Zo voelt het voor mij wel.”

