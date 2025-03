Max Verstappen zegt niet wakker te kunnen liggen van de opmerkingen van Lewis Hamilton over hoe de Nederlander zijn race-engineer zou 'misbruiken.' De Red Bull Racing-coureur laat weten dat het hem "echt helemaal niets boeit."

Lewis Hamilton was in Australië tijdens zijn debuut in de Ferrari verschillende keren over de boordradio te horen, terwijl hij in gesprek was met zijn engineer. De communicatie tussen de twee ging nog niet van een leien dakje, en alhoewel de zevenvoudig wereldkampioen constant vriendelijk en beleefd bleef, was de irritatie voelbaar. Na afloop van de race werd er veel gezegd en geschreven over het radioverkeer tussen de twee, waarna Hamilton er op de persconferentie in China zelf naar werd gevraagd. En dat viel niet zo goed bij de veertigjarige Brit.

Hamilton wijst naar 'misbruik' Verstappen over boordradio

"Ik bedoel, natuurlijk heeft iedereen het opgeblazen. Het was letterlijk gewoon een heen en weer. Ik was heel beleefd in hoe ik het suggereerde. Ik zei: 'Laat het maar aan mij over, alsjeblieft'. Ik zei niet 'F you'. Ik vloekte niet. Dus op dat moment had ik echt moeite met de auto en had ik volledige focus nodig op deze paar dingen. We leren elkaar kennen", klonk het onder andere.

Hamilton vervolgde: "Ga luisteren naar de radio-uitzendingen van anderen en hun engineers, veel erger. Maar helaas maken jullie [de media] ... de gesprekken die Max met zijn engineer heeft gehad door de jaren heen, het misbruik dat die arme man heeft moeten verdragen, en jullie schrijven er nooit over, maar jullie schreven wel over het kleinste beetje discussie die ik had met de mijne"

Verstappen ligt er niet wakker van

De opmerkingen van Hamilton over Verstappen werden vervolgens ook weer breed uitgemeten in de media, maar het zal de Nederlander worst wezen: "Daar zijn we totaal niet mee bezig, nee", klinkt het in gesprek met Viaplay. "We zijn druk genoeg met onze auto. We sturen dat niet naar elkaar door. Kijk, je komt op het circuit aan, en natuurlijk is er altijd heel veel social media. Iedereen leest dat natuurlijk, en dan ga je gewoon weer door. We hebben zelf genoeg problemen aan de auto die we op willen lossen. Ik geef er niet zoveel om. Het boeit me echt helemaal niets."

