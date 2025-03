De kwalificatie voor de Grand Prix van China zit erop en Oscar Piastri heeft met een rondetijd van 1:30.641 pole position weten veilig te stellen. George Russell wist de beide McLaren's te splitten met een tweede tijd. Lando Norris werd derde, voor Max Verstappen en Lewis Hamilton. Liam Lawson stelde wederom teleur.

Onder droge en zonnige omstandigheden begonnen de Formule 1-coureurs aan de kwalificatie op het Shanghai International Circuit. Vrijwel alle rijders doken al vroeg naar buiten en het was Doohan die een fout maakte en spinde in de beginfase. De Alpine-coureur kwam met de schrik vrij, maar het was geen lekker begin. Een lekker begin had wel Verstappen, die in de eerste fase van Q1 de snelste tijd liet noteren met een 1:31.424. Teamgenoot Lawson kon hier niet bij in de buurt komen en bleef hangen in de achterhoede. Piastri en Hamilton zaten in de eerste minuten van de sessie het dichtst bij Verstappen in de buurt. Norris slaagde hier nog niet in.

Q1: Verstappen comfortabel door, Lawson stelt wederom teleur

De snelste tijd van Verstappen zou goed genoeg moeten zijn om door te stoten en dus koos de Nederlander ervoor binnen te blijven in het laatste deel van Q1. Die luxe had Lawson absoluut niet, die zich in een tweede run uit de achterhoede moest zien te rijden. De Nieuw-Zeelander reed echter een waardeloze ronde en finishte daardoor de kwalificatie als laatste. Hiermee wordt de druk op zijn schouders wederom fors verhoogd. Terwijl de Racing Bulls verrassend naar de bovenkant van de tijdenlijst gingen, werden Gasly, Bearman, Doohan, Bortoleto en Lawson uitgeschakeld. Norris sloot Q1 af als snelste. Hij ging in de slotfase onder de tijd van Verstappen door, die uiteindelijk als vijfde doorging naar Q2.

Q2: Racing Bulls blijven verrassen, Alonso en Sainz uitgeschakeld

In de tweede sessie liet Norris zich wederom van z'n beste kant zien. De Brit zette een 1:30.787 op de klokken was hiermee verreweg de snelste in de beginfase. Verstapen kwam er niet aan en bleef steken op de derde plek op ruim vier tienden. Ook Piastri moest vier tienden toegeven op zijn teamgenoot. Stroll, Ocon, Hadjar, Alonso en Sainz moesten richting het einde nog aan het werk, want zij bevonden zich in de gevarenzone. De Racing Bulls zaten er wederom lekker bij met een vierde en vijfde tijd. Verstappen verbeterde zich nog naar plek twee. Ocon, Hülkenberg, Alonso, Stroll en Sainz wisten het niet te redden.

Q3: Piastri pakt pole in kwalificatie China, Verstappen vierde

In de allesbeslissende fase ging Verstappen als eerste naar buiten. Hij zette een 1:30.925 als benchmark op de klokken. Piastri dook er met twee tienden onderdoon en ook Norris was sneller. McLaren claimde dan ook in eerste instantie de eerste startrij. Hamilton klokte in zijn eerste run de vierde tijd, slechts twee duizendsten langzamer dan Verstappen. Daarachter volgden Russell, Leclerc, Hadjar, Tsunoda, Albon en Antonelli. Het was echter nog niet gedaan, want de coureurs hadden nog een tweede snelle run voor de boeg.

Verstappen wist in zijn tweede run niet voldoende te vinden en verbeterde zijn tijd niet. Voor Hamilton hetzelfde verhaal. Piastri verbeterde wel naar een 1:30.641 en stelde pole position veilig. Russell wist de McLaren's te splitten en ging naar de tweede tijd op acht honderdsten van Piastri. Norris volgde op de derde plek, met daarachter weer Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Antonelli, Tsunoda en Albon.

