Verstappen blikt terug op Sprint: 'Ik probeerde dat bij Lewis vanwege McLaren'

Max Verstappen sloot de Sprint in China af als derde en verloor zodoende één positie ten opzichte van zijn startplek, maar na afloop was hij niet ontevreden. Verstappen had gewoonweg niet de snelheid om vooruit te kijken en kon zodoende leven met een derde plaats. De regerend wereldkampioen probeerde bij Lewis Hamilton in de DRS te blijven, maar slaagde hier niet in, zo verklaarde hij na de sprintrace.

Verstappen kende gisteren een uitstekende kwalificatie en wist zijn bolide op enkele duizendsten van een seconde van pole te zetten. Hierdoor mocht hij de Sprint vanaf de eerste startrij aanvangen, met Hamilton voor z'n neus en Oscar Piastri in de spiegels. Verstappen hoopte natuurlijk vooruit te kunnen kijken, maar naarmate de Sprint vorderde, moest de conclusie getrokken worden dat een overwinning er niet in zat vandaag. In de slotfase verloor Verstappen zijn tweede plaats aan Piastri. Na afloop verklaarde hij dat hij via de DRS bij Hamilton probeerde de McLaren voor te blijven, maar dit lukte niet lang genoeg.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton wint Sprint in China, Verstappen loopt in op teleurstellende NorrisLees meer

Verstappen probeerde via Hamilton de McLaren voor te blijven

"Als je naar de situatie kijkt, denk ik dat het positief is. Ik probeerde aan te vallen [bij Hamilton], in de DRS te komen en te blijven, want dat helpt enorm op het rechte stuk en ik had ook Oscar achter mij die aan het pushen was. Maar helaas had ik ongeveer de laatste acht ronden niet de snelheid die de anderen wel hadden, dus probeerde ik gewoon te overleven", zo liet Verstappen na afloop weten bij de gridinterviews. Dus ik neem nu zeker genoegen met P3, want de auto's achter mij kwamen ook snel dichterbij. Het was zwaar op de baan om de banden te managen op een of andere manier, maar het is oke."

Verstappen wil 'auto verbeteren' richting Grand Prix China

Verstappen gaat zich nu echter weer richten op de kwalificatie en de hoofdrace en gaat met zijn team proberen nog iets te vinden. "We gaan het proberen beter te doen. We gaan proberen het beter te maken, we gaan naar de data kijken en in kaart brengen waar we de auto kunnen verbeteren. Maar ik denk dat we over het algemeen gewoon wat snelheid tekort komen, en daardoor moet je net iets harder pushen en jaag je banden sneller over de klif. Dat maakt het heel moeilijk", aldus de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!

Gerelateerd