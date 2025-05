Tijdens elk seizoen maken coureurs bijna altijd wel een uitvalbeurt mee, terwijl de meeste coureurs er meerdere uitvalbeurten meemaken. Hoeveel DNF's hebben de coureurs in 2025 op hun naam staan?

In 2024 bleek Alex Albon bovenaan de lijst met hoogste aantal uitvalbeurten te staan. De coureur van Williams viel zes keer uit. Sergio Pérez viel vijf keer uit en werd tweede, terwijl Yuki Tsunoda vier keer uitviel in 2024 en de top drie afmaakte. Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lance Stroll en Franco Colapinto vielen drie keer uit. De enige twee coureurs die geen DNF achter hun naam kregen in 2024 waren Oliver Bearman en Oscar Piastri.

Uitvalbeurten 2025

Het seizoen 2025 is tijdens de Grand Prix van Australië voor zes coureurs begonnen met een uitvalbeurt. Het begon al voor de race, toen Isack Hadjar uitviel tijdens de formatieronde. Jack Doohan en Carlos Sainz vielen vervolgens in de eerste ronde uit, terwijl na 32 rondes het ook einde verhaal was voor Fernando Alonso. Na 45 en 46 rondjes was het ook afgelopen voor Gabriel Bortoleto en Liam Lawson. In China was het een stuk minder chaotische, met maar één uitvaller: Alonso moest na een paar rondjes al opgeven met remproblemen, waardoor hij na twee races al twee DNF's heeft. Sinds de Grand Prix van Bahrein heeft hij echter gezelschap van Sainz, die in Sakhir zijn tweede DNF meemaakte. Hij was de enige uitvaller tijdens die race. In Saudi-Arabië vielen alleen Yuki Tsunoda en Pierre Gasly uit nadat ze elkaar hadden geraakt tijdens de eerste ronde van de race.

In Miami vielen vervolgens vier coureurs uit tijdens de race. Voor Jack Doohan was het na de eerste ronde al klaar, terwijl ook Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto en Liam Lawson uit zouden vallen.

Formule 1 WK-stand 2025

Uitvalbeurten coureurs 2025

Coureur Uitvalbeurten Fernando Alonso 2 Carlos Sainz 2 Jack Doohan 2 Gabriel Bortoleto 2 Liam Lawson 2 Isack Hadjar 1 Yuki Tsunoda 1 Pierre Gasly 1 Oliver Bearman 1

