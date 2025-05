De Formule 2 en Formule 3 racen vaak tijdens raceweekenden in de Formule 1 twee races en bestaat uit coureurs die hopen dit seizoen veel indruk te maken als talent richting de koningsklasse. De stand van zaken in allebei de raceklassen.

Vorig jaar waren het Gabriel Bortoleto en Leonardo Fornaroli die kampioen werden in F2 en F3 respectievelijk. Vanuit F2 zijn veel coureurs, zoals Isack Hadjar, Oliver Bearman en Kimi Antonelli naast Bortoleto naar F1 gegaan, terwijl er vanuit F3 veel coureurs zijn gepromoveerd naar F2. Richard Verschoor is dit seizoen wederom actief in F2, terwijl Laurens van Hoepen weer zal rijden in F3.

Stand F2

In de Formule 2 staat na de twee races in Monaco Luke Browning op P1, voor Alex Dunne, Fornaroli, Verschoor en Crawford. Het verschil tussen de top vijf is maar veertien punten. Verschoor scoorde de laatste twee raceweekenden echter maar zes punten in totaal tijdens de weekenden in Imola en Monaco.

Bij de teams staat Hitech bovenaan met 99 punten, voor Campos Racing, Invicta Racing, DAMS en het Nederlandse MP Motorsport. Het andere Nederlandse team, Van Amersfoort Racing, staat met vier punten op de tiende plaats.

Stand F3

In de Formule 3 staat Rafael Câmara bovenaan met 77 punten. Tim Tramnitz, Nikola Tsolov, Noah Strømsted en Tuukka Taponen vormen de top vijf na de race in Monaco. Nederlander Van Hoepen staat dertiende en scoorde in Monaco zestien van zijn zeventien punten van 2025.

Who won and lost after playing their hands in Monaco ♣️🃏#F3 #MonacoGP pic.twitter.com/Dl6kE2WCFW — Formula 3 (@Formula3) May 25, 2025

Bij de constructeurs is het Trident dat met 144 punten bovenaan staat. Campos Racing staat op P2, voor MP Motorsport, Rodin Motorsport en ART. Het andere Nederlandse team, Van Amersfoort Racing, staat zesde met 54 punten.

A BIG weekend in the Principality for @CamposRacing sees them move up to second ⬆️#F3 #MonacoGP pic.twitter.com/k7IXoEVQNv — Formula 3 (@Formula3) May 25, 2025

