Max Verstappen (27) heeft in aanloop naar de Grand Prix van China een weinig hoopvolle boodschap gedeeld op zijn eigen officiële website. In zijn vooruitblik op het F1-sprintweekend in Shanghai laat Verstappen weten dat men niet op een wonder hoeft te hopen, ook niet in de Sprint. Een overwinning zit er waarschijnlijk niet in.

Verstappen zag tijdens de seizoensopener in Melbourne dat McLaren de beste papieren heeft om de komende races te winnen. Zelfs in natte omstandigheden moest Verstappen zijn meerdere erkennen in de oranje renstal. Komend weekend is echter totaal anders. De weersomstandigheden, de baan en zelfs het format is compleet anders in China. Toch denkt Verstappen dat dit allemaal maar weinig zal veranderen met het oog op het maximaal haalbare resultaat. Ook in de Sprint verwacht hij geen overwinning voor Red Bull. "Ik denk het niet", zo laat hij op z'n eigen website weten. "Als je snel bent, ben je ook snel in de sprint en in de hoofdrace. De sprint is gewoon iets langer dan een normale stint."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen verwacht snel McLaren op nieuw asfalt in China

Ook het nieuwe asfalt in Shanghai vormt een uitdaging in China, zo weet Verstappen. "Ik heb er nog niet veel over gehoord. Ik denk dat de grip niet super zal zijn. En met een sprintweekend is het niet ideaal, want er is maar één vrije training om er aan te wennen. Maar het is voor iedereen hetzelfde", aldus de Limburger. Wie er tijdens het sprintweekend in Azië als snelste uit de bus komt? Volgens Verstappen gaat dat wederom het team van Oscar Piastri en Lando Norris zijn. "McLaren zal hier waarschijnlijk ook de snelste zijn. Maar het is wat het is."

McLaren duidelijk de nummer één op de grid

Verstappen houdt dan ook z'n hart vast voor China. Er zijn tijdens een sprintweekend extra veel punten te verdelen en het is dan pijnlijk als je niet om de zeges mee kunt doen. "Het duidelijke beeld is dat McLaren behoorlijk ver voorligt", zo erkent Verstappen. "Ze zijn supersterk en ik heb veel respect voor wat ze hebben gedaan, zowel vorig jaar als nu. Ze zijn erg snel, erg allround, overal sterk. Dat is gewoon een feit."