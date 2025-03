'Red Bull overtuigd van snufje met banden bij McLaren'

Volgens het Italiaanse Autoracer is Red Bull Racing ervan overtuigd dat McLaren een trucje gebruikt waardoor de bandenslijtage nihil is. Of het snufje van het papajakleurige team onreglementair is, daar laat het medium zich niet over uit. Maar dat hier het grootste voordeel van McLaren ligt, lijkt als een paal boven water te staan.

De enige vier contactpunten van de Formule 1-auto's zijn de vier banden van de wagen. De teams proberen allereerst de meest efficiënte wagen te bouwen: eentje die snel is op de rechte stukken, maar waarmee ook genoeg snelheid kan worden behaald in de bochten. Het is precies die balans waar de teams naar zoeken met hun niveaus van neerwaartse druk. Toch spelen de banden een grote rol bij het behalen van rondetijden. Het team dat de banden snel op temperatuur kan krijgen en ervoor kan zorgen dat de slijtage zo laag mogelijk blijft, heeft een aanzienlijk voordeel.

Bandenmanagement MCL39

Het lijkt erop dat McLaren zich momenteel in die situatie bevindt. Zo lijkt de MCL39 momenteel nauwelijks door de banden heen te gaan. Volgens het medium is Red Bull Racing ervan overtuigd dat McLaren technische trucjes toepast op het gebied van bandenbeheer. Afgelopen seizoen ging er nog een gerucht rond over mogelijk water in de banden, maar de FIA sprak dat uiteindelijk tegen. Wel zijn er foto's opgedoken van de remtrommel van de MCL39, waarbij de koeling zeer aerodynamisch is gevormd. Een engineer van het medium laat optekenen: "Als je de banden goed gebruikt en de anderen minder goed, dan worden de verschillen aanzienlijk groter, en dat is in deze regelgevingscyclus nog verrassender."

Rob Marshall

De rol van hoofdontwerper Rob Marshall kan niet los worden gezien van de opmars van McLaren. Marshall sloot zich in januari 2024 aan bij McLaren, nadat hij in mei 2023 afscheid had genomen van Red Bull Racing, na een dienstverband van zeventien jaar. Het lijkt dan ook geen toeval te zijn dat juist Marshall afgelopen zondag namens McLaren het podium op mocht.

