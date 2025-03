Stefano Domenicali is op gesprek geweest bij de minister-president van Thailand, Paetongtarn Shinawatra, om over plannen te vergaderen voor een mogelijke F1-race in Bangkok. Red Bull Racing zou deze Grand Prix met open armen verwelkomen, aangezien het een tweede thuiswedstrijd kan betekenen voor de energiedrankfabrikant.

Domenicali, de CEO en president van de koningsklasse, bevestigde tijdens de Grand Prix van Australië afgelopen weekend al dat hij zou afreizen naar de Thaise hoofdstad. "Volgens mij doen we er de afgelopen jaren goed aan door ons te concentreren op plekken die de toekomst van de Formule 1 vertegenwoordigen", vertelde hij tegenover Sky Sports F1. "We krijgen veel aandacht vanuit allerlei plekken op de wereld. Wanneer de race hier klaar is in Melbourne, ga ik naar Bangkok om een kijkje te nemen. Er is mogelijk interesse vanuit de regering om daar iets te ontwikkelen." Domenicali heeft zojuist bevestigd dat de vergadering vanochtend heeft plaatsgenomen met minister-president Shinawatra. Hij spreekt over "indrukwekkende plannen" en hij kijkt ernaar uit om de komende weken en maanden verder erover in gesprek te gaan.

Tweede kans voor Thailand

Bernie Ecclestone, voormalig F1-commercieel magnaat, zei in 2012 dat er in 2015 een nachtrace zou komen in Bangkok, maar uiteindelijk gingen deze plannen niet door. Thailand krijgt nu dus een tweede kans om een Grand Prix te organiseren. Al is autosport daar nooit onpopulair geweest, het land zou de laatste jaren een boost aan nieuwe autosportfans hebben gekregen. Dat kan deels te danken zijn aan het Formule 1-succes van Red Bull, dat half-Oostenrijks en half-Thai is, maar ook aan het Chang International Circuit, een FIA Grade 1-circuit in Buriram dat eind 2014 werd geopend. Onder andere het MotoGP-wereldkampioenschap en de GT World Challenge Asia powered by AWS racen daar, en de Asian Le Mans Series is tevens van plan om naar Thailand terug te keren.

De Thaiger kon vorig jaar al melden er verschillende voorstellen zijn gedaan en iedereen van de organisatie van de Grand Prix zou het erover eens zijn dat Chatuchak de beste plek is voor een stratencircuit. Chatuchak is een wijk van Bangkok en de baan moet naar verluidt gebruikmaken van de straten rondom drie parken: Chatuchak Park, Queen Sirikit Park and Wachirabenchathat Park.

Als de Formule 1 daadwerkelijk in Thailand gaat racen, dan heeft Red Bull Racing er een tweede thuisrace bij naast de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring. De in Bangkok geboren Chalerm Yoovidhya is namelijk voor 51% aandeelhouder van de energiedrankfabrikant.

