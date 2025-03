Volgens Erik van Haren heeft technisch directeur Pierre Waché bevestigd dat Red Bull Racing op de vrijdagen van een raceweekend altijd met een lagere motorstand rondrijdt, en dat deze nog lager is dan die van Mercedes en Ferrari op die dag. Dit verklaart enigszins waarom het Oostenrijkse team er op de vrijdagen niet meteen sterk uitziet, maar op zaterdag kan strijden om de poleposition.

Afgelopen raceweekend in Melbourne werd het seizoen afgetrapt met een knotsgekke editie van de Grand Prix van Australië. Lando Norris mag zich na het openingsweekend de klassementsleider noemen, aangezien hij als eerste over de streep kwam. Dat McLaren over een snel pakket beschikt, bleek al tijdens de testdagen. Het voornaamste gevaar op dat moment leek uit Ferrari te komen. Toch bleek in Australië dat de Scuderia geen factor voor de overwinning zou worden en dat Red Bull Racing alleen met Verstappen enkele plaagstoten kon uitdelen. De Nederlander wist nog wel een poging te doen voor de poleposition, die uiteindelijk door Norris werd gepakt.

Tijdwinst van vrijdag op zaterdag

Red Bull werkt, net als ieder ander team, op de vrijdagen hun programma’s af, waarbij simpelweg niet altijd naar de tijdenlijst wordt gekeken. Ook in Melbourne was dat het geval, waarbij de tijden van Yuki Tsunoda even deden vermoeden dat het zusterteam van Red Bull misschien wel sneller was dan het topteam. In De Telegraaf Formule 1-podcast verwijst Van Haren naar een gesprek dat hij afgelopen zaterdag had met de technisch directeur van Red Bull Racing. "Natuurlijk vertellen ze mij niet alles, maar ik vroeg hoe ze dit telkens voor elkaar krijgen", opent Van Haren. Max Verstappen claimde namelijk op vrijdag nog dat het halen van Q3 in Melbourne een opgave zou worden, iets wat op zaterdag geen probleem bleek.

Finetunen, maar ook motorstand

"Waché vertelde dat dit te maken heeft met het finetunen van de afstelling, maar ook met de motorstand. Hij zei: 'We rijden met een veel lagere motorstand dan Ferrari of Mercedes. Met McLaren was er geen verschil"', vervolgt Van Haren. Toch is dat niet het hele verhaal. Red Bull laat vaak nog simcoureurs werken in Milton Keynes om de afstelling te verbeteren of te verfijnen, maar Waché heeft uiteraard niet alles prijsgegeven. "Ze weten steeds weer een flinke stap te zetten, en dat is wel een kwaliteit", aldus Van Haren.

