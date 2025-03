Lando Norris won de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne, maar Max Verstappen deed tot het einde ook serieus mee om de bovenste plaatsen. Het oogde dan ook spannend op de baan, maar volgens McLaren-teambaas Andrea Stella kwam dat alleen maar omdat Norris schade had aan zijn auto.

Verstappen wist in delen van de wedstrijd dicht in de buurt van Norris te blijven en in de eindfase leek het er zelfs heel even op dat hij een serieuze gooi naar de overwinning kon gaan doen. Stella zag het ook gebeuren, maar stelt dat het allemaal spannender leek dan dat het was. Volgens hem kon Verstappen alleen maar bij Norris in de buurt blijven omdat de McLaren schade had opgelopen. Stella zegt dat in een normale situatie Norris vrij makkelijk weg had kunnen blijven van de Red Bull. "Een probleem dat we in de laatste ronden van de race met Lando hadden, was dat zijn vloer behoorlijk beschadigd was", zo verklaarde de teambaas na afloop.

Artikel gaat verder onder video

Norris had onder 'normale omstandigheden' geen last van Verstappen

Stella vervolgt: "Dus hij [Norris] verloor, ik weet de exacte cijfers nog niet, prestaties op aerodynamische vlak. En dat betekende dat hij niet het volledige tempo uit zijn auto kon halen. Dus ik denk dat de situatie spannender werd dan normaal het geval zou zijn geweest, en dat kwam door de schade aan de auto van Lando." Volgens Stella zou Verstappen in normale omstandigheden geen kans hebben gehad. "Je kon aan Oscar zien hoe sterk de auto was en dat hij in een paar ronden drie, vier posities wist terug te winnen. Ik denk dat het onder normale omstandigheden niet zo moeilijk was geweest voor Lando", aldus Stella.

