De kans is groot dat we een kletsnatte Grand Prix van Australië gaan krijgen. Een blik op de laatste weersvoorspellingen laat zien dat een poncho geen overbodige luxe is op de tribunes van het Albert Park Street Circuit.

De Grand Prix van Australië gaat zondagochtend om 05:00 uur Nederlandse tijd van start. Lokaal gaat de lichten uit om 15:00 uur, en zoals al een paar dagen wordt gezegd en geschreven: de kans is groot dat we een kletsnatte race gaan krijgen. Een blik op de huidige weersvoorspellingen laat zien dat de kans op zware regenval in aanloop naar de race 66 procent bedraagt. Ten tijde van de start is dit 70 procent, om vervolgens vanaf 16:00 uur weer terug te zakken naar 66 procent.

Chaotische race?

Dat belooft wat voor de race. Op het semi-stratencircuit van Albert Park is een foutje zo gemaakt. De muren staan nooit ver weg, en aan uitloopstroken doen ze nauwelijks Down Under. In plaats daarvan ligt er grind en gras naast het asfalt, waardoor een slippertje vaak direct wordt afgestraft. Tel daarbij op dat het de eerste race van het seizoen is en er maar liefst vijf rookies op de grid staan, en je zou mogen verwachten dat er een aantal safety cars en rode vlaggen aan te pas zullen komen.

Weerbericht Grand Prix van Australië

De FIA houdt het weerbericht zelf ook goed in de gaten. Het motorsportorgaan heeft al laten weten dat er een plan B is gecommuniceerd aan de teams, mocht er te veel water op de baan liggen om te kunnen racen. Zo kan de start van de race achter de safety car plaatsvinden, maar er wordt zelfs gesproken over het naar voren of naar achteren halen van de start. Dit lijkt echter geen definitieve oplossing. De uren vóór de race regent het volgens de voorspellingen alleen maar harder. En aangezien de zon rond 19:30 uur al ondergaat, is het ook niet mogelijk de race heel ver naar achteren te schuiven. Op maandag racen is ook geen optie, omdat de teams woensdag weer in China moeten zijn.

