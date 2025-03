Zoals voorafgaand aan elk seizoen eigenlijk wel gebeurd, is het prijzengeld van alle F1-teams na 2024 naar buiten gekomen. Hierbij was het niet McLaren, Red Bull Racing of Mercedes dat het meeste geld gestort gaat krijgen in 2025.

Dit heeft The Race berekend voorafgaand aan het seizoen 2025. Het gaat hierbij nog steeds om ingeschatte bedragen, omdat de daadwerkelijke bedragen niet bekend zijn. De verdiensten bestaan uit drie onderdelen. Ten eerste is daar de uitslag bij de constructeurs. De winnaar (McLaren) zou 132.9 miljoen dollar verdienen, de nummer laatst (Kick Sauber) 57.9 miljoen dollar. Daarnaast is er nog een prestatiebonus voor de teams die in het verleden kampioen zijn geworden, races wonnen of goed hebben gepresteerd. Van de huidige grid krijgen alleen Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren en Williams deze bonus nog. Dit is ongeveer 20% van het totale prijzengeld.

Ferrari om speciale regel bovenaan

Dan is er nog een derde regel waar maar één team in F1 voordeel van heeft. Dat Ferrari bovenaan staat wat betreft het prijzengeld mag namelijk inmiddels geen verrassing meer zijn. Dit komt vooral door de historische bonus die Ferrari als enige team krijgt, een bonus die 63 miljoen dollar zou zijn. Hierdoor komt het team met 251 miljoen dollar aan prijzengeld stijf bovenaan te staan. Zonder dit geld komt Ferrari met 188 miljoen dollar op de tweede plaats te staan, achter Mercedes. Mercedes verdiende ongeveer 208 miljoen dollar, waarvan 103 miljoen dollar door de succesbonus en 107 miljoen dollar door het prijzengeld van 2024.

Overige teams

Red Bull komt op de derde plaats terecht met 183.3 miljoen dollar, met McLaren op P4 met 149.8 miljoen dollar. Dit zijn tevens, met uitzondering van Williams, de laatste ploegen die een prestatiebonus kregen. Dit verklaart ook het gat naar Aston Martin, die dit als eerste team niet kreeg en op 98.8 miljoen dollar komt. Alpine vinden we op P6 met 90.2 miljoen dollar, met Haas op 82.6 miljoen dollar, Racing Bulls met 74.1 miljoen dollar, Williams met 69.7 miljoen dollar (4.2 miljoen dollar prestatiebonus) en Kick Sauber met 57.9 miljoen dollar die de lijst afmaken. Op Williams na krijgt niemand hier dus een prestatiebonus omdat die prestaties in het verleden simpelweg niet hebben bestaan of niet voldoende waren.

