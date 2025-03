Max Verstappen rijdt dit seizoen natuurlijk gewoon weer voor Red Bull Racing, al is het de grote vraag waar volgend jaar hem heen zal brengen. Mercedes en Aston Martin worden als grote kanshebbers gezien, maar Toto Wolff geeft nu aan dat het klaar is met het flirten in de richting van de Nederlander.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er enkele weken geleden een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag van één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Eigen coureurs

Even later hoorden we dan weer dat Adrian Newey op de achtergrond probeert te lobbyen om Verstappen bij zijn nieuwe team te krijgen en dus lijkt het ook weer niet helemaal ondenkbaar dat er wat speelt. Op de achtergrond hebben we natuurlijk ook nog Mercedes, waar Wolff - de man die zeer gecharmeerd is van Verstappen - nog altijd de scepter zwaait. In aanloop naar het nieuwe seizoen lijkt hij echter een staakt-het-vuren in het leven te roepen wat betreft zijn avances richting kamp Verstappen: "We moeten ons concentreren op onze coureurs", zo laat hij weten vanuit Melbourne tegenover Sky Sports.

Niet flirten buiten de deur

Wolff vervolgt: "Ik flirt ook niet als ik in een goede relatie zit. Dat geldt dus ook voor dit jaar. Op dit moment staat dat dus niet op de radar", zo doelt hij op een potentiële transfer van Verstappen. "Ik ben niet van plan om mijn concentratie te verliezen rondom deze jongens. Ik wil ook ervoor zorgen dat George [Russell] op korte termijn wat meer duidelijkheid heeft en snel een nieuw contract krijgt", zo klinkt het duidelijk waar de plannen van Wolff en Mercedes liggen.

