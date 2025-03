Jack Doohan heeft zijn eerste race voor Alpine nog niet gereden en toch is hij nu al de coureur die het meest onder druk staat. Op de achtergrond zou het al in kannen en kruiken zijn dat hij later dit jaar vervangen wordt door Franco Colapinto. Hij reageert er nu op en ook Helmut Marko doet een duit in het zakje.

Colapinto kwam eind 2024 over van Williams om de reservecoureur te worden bij het Franse team. Daarmee is hij de derde reservecoureur van het team en neemt de druk op Doohan ook meteen toe. In eerste instantie lijkt dat een vreemde move van Colapinto, die bij Williams een soortgelijke rol vertolkte. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn. Het gerucht zingt rond dat Doohan over een contract voor slechts enkele races beschikt, waardoor het aannemelijk zou zijn dat men na de eerste paar rondes van het wereldkampioenschap Doohan uit de wagen zal halen om dat stoeltje in te vullen met Colapinto, de man die na het instappen voor Logan Sargeant in 2024 op het begin veel indruk maakte.

Vier reserves

Het lijkt allemaal een steeds logischer verhaal te worden. Flavio Briatore, die sinds afgelopen jaar een behoorlijk grote vinger in de pap heeft bij de Fransen, werd in Abu Dhabi gevraagd of Doohan het jaar zou uitrijden, iets waarop hij al cryptisch reageerde zonder de geruchten over de mogelijkheid om hem eerder te laten vervangen door Colapinto uit te sluiten. Doohan neemt nu zijn eigen situatie onder de loep: "Ik heb een contract voor tenminste één jaar, als het niet meer is. Ik heb niet één gast die mijn stoeltje wil hebben, maar het zijn er vier. We hebben vier reserves", vertelt hij tegenover aanwezige media in Melbourne.

C-coureur

Hij heeft het over Colapinto, Ryo Hirakawa, Paul Aron en Kush Maini, waarbij met name eerstgenoemde toch groot kanshebber lijkt te zijn op het zitje. "Ik ga van elke race zoveel mogelijk genieten alsof het mijn laatste was. Ik wil genieten van elk moment in de auto", zo lijkt hij toch al voor te sorteren op een vroegtijdige exit bij het team. Ook Marko, die doorgaans wel weet hoe het op de rijdersmarkt werkt, toont bij ServusTV weinig vertrouwen in de rookie: "Hij is een C-coureur! Ik denk dat hij het seizoen niet af gaat maken", zo klinkt het kraakhelder.

