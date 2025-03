Het Alpine F1 Team heeft niet één, niet twee, niet drie maar nu vier reservecoureurs. Kush Maini breidt namelijk zijn rol uit bij de Franse formatie, zo is aangekondigd richting de Grand Prix van Australië. Dat betekent dat Jack Doohan kan rekenen op nog meer concurrentie in 2025.

Kush Maini is het jongere broertje van GT3-racewinnaar Arjun Maini en heeft niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen als mentor. Maini vond weinig succes in de Formule 4, maar wist wel races te winnen in de Britse Formule 3. Sinds 2023 komt de man uit Bangalore, India uit in het FIA Formule 2-kampioenschap, maar hij kan daar moeilijk zijn draai vinden. Hij werd elfde in de eindstand met Campos Racing en tekende in oktober voor het opleidingsprogramma van Alpine. Hij stapte over naar Invicta Racing voor 2024 en scoorde één pole position, één overwinning in een sprintrace en nog vier podiumresultaten. Hij verdiende meer punten, maar werd slechts dertiende in de eindstand. Toch heeft hij van Alpine de rol van reservecoureur gekregen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Briatore denkt aan wereldtitels met Alpine: "In 2026 kunnen we races gaan winnen"

Vierde reservecoureur

Het lijkt erop dat Alpine met uitvoerend adviseur Flavio Briatore en teambaas Oliver Oakes zoveel mogelijk coureurs gaat evalueren, mochten ze het besluit nemen om Doohan de laan uit te sturen. De Australiër heeft nog maar één Grand Prix achter de rug - hij viel in voor Esteban Ocon in Abu Dhabi vorig jaar - maar ligt nu al onder vuur. Geruchten doen de ronde dat het contract van Doohan geldt voor slechts vijf wedstrijden en Franco Colapinto zou de voornaamste kandidaat zijn om de rookie op te volgen. Naast Colapinto en Maini zijn Paul Aron en Ryō Hirakawa ook nog reservecoureurs.

Maini is verheugd om de rol van test- en reservecoureur aan te nemen. "Sinds ik me heb aangesloten bij de Alpine Academy in aanloop naar vorig jaar, ben ik compleet verwelkomd binnen de Alpine-familie en ik ben Flavio en Oliver dankbaar voor hun aanhoudende steun. Ik kijk ernaar uit om meer tijd op de baan door te brengen in een Formule 1-auto in deze rol en om verder te bouwen aan wat ik al van het team heb geleerd in 2024."

Gerelateerd