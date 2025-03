Het team van Alpine is natuurlijk de laatste jaren wel wat verder gezakt, maar droomt onder Flavio Briatore van een terugkeer naar de gloriedagen waarin men de titels pakte. De flamboyante adviseur van het team denkt dat het er zeker nog in zit bij zijn formatie.

Het is alweer even geleden dat Alpine, het voormalige Renault, meedeed om de voorste plekken. Toch is men in Frankrijk vastberaden om de weg terug naar de top te vinden. Volgens Briatore zit dat er nog altijd in: “Dit team, Alpine, is nog steeds hetzelfde team. Het was Benetton, het was Renault, nu is het Alpine. Je verandert het shirt, de prestaties veranderen wat, maar de kern blijft hetzelfde. Ik volgde de races op tv. Op een dag belde ik Luca. Ik zei dat het pijn deed om het team in deze staat te zien, want het was míjn team. Ik heb dit team gecreëerd. Dit team werd wereldkampioen in een fabriek die ik heb gebouwd", stelt hij in gesprek met Motorsport.com.

Artikel gaat verder onder video

Tijd om in te grijpen

Volgens Briatore was het dus tijd om in te grijpen: “Ik wilde iets doen. We belden af en toe en later ontmoetten we elkaar in Parijs. Ik was druk met mijn restaurantketen—ik had 1.200 werknemers, later 600 omdat ik de helft van het bedrijf verkocht had. Daardoor had ik iets meer tijd. Ik zei tegen Luca: laat me kijken of het mogelijk is. Of ik nog steeds de gave heb om dit team opnieuw op te bouwen. We spraken verder, maar er was één voorwaarde: ik wilde de volledige leiding."

Meedoen om titels

De Italiaan denkt dat het Franse team na het ingaan van de nieuwe reglementen zelfs weer mee kan doen om titels: "Dit seizoen is belangrijk om ons voor te bereiden op 2026. Dan moeten we klaar zijn om races te winnen. In 2026 krijgen we een Mercedes-motor en in de tussentijd moeten we meer ervaren mensen binnenhalen. Hetzelfde gebeurde bij Benetton. Mensen lachten ons uit omdat we een bedrijf in T-shirts waren, maar zodra we races gingen winnen, wilde iedereen bij ons werken. Hetzelfde gold voor Renault. Als we als team samenwerken, ben ik van mening dat we in 2026 races kunnen winnen en in 2027 voor de titel kunnen vechten.”

