Jacques Villeneuve stelt dat het nog maar afwachten is of er in het nieuwe tijdperk een team gaat zijn dat 'interessant' genoeg is voor Max Verstappen om de overstap te maken van Red Bull Racing.

Als Villeneuve de rijstijl moet bespreken van Verstappen, stelt hij tegenover YaySweepstakes.com dat het lastig is om te omschrijven wat voor auto de Nederlander wil. "Het is echt moeilijk te begrijpen. Hij is een bijzondere coureur. Hij rijdt echt tot de limiet en zit er altijd bovenop. Hij heeft een specifieke auto nodig. Niet elke auto past bij zijn rijstijl. Hij lijkt te houden van zeer precieze auto's, zeer puntige auto's met een zeer goede voorkant en hij kan de achterkant beheersen. Niet veel coureurs kunnen dat of kunnen dat consequent en niet veel auto's worden zo bestuurd of zijn zo ontworpen."

Toekomst Verstappen in F1

De toekomst van Verstappen is ook voor Villeneuve vanaf 2026 of 2027 een vraagteken. De Canadees stelt dat het nog maar afwachten is well team, Mercedes, Aston Martin of Ferrari, voor hem naast Red Bull echt interessant is in het nieuwe tijdperk. "Dat hangt af van wat er beschikbaar is. Misschien is er volgend jaar geen interessant team beschikbaar voor Verstappen. Zelfs als de meeste teams hem zouden willen, is de kans er misschien niet."

Waarom F2-coureurs het lastig hebben om in F1 te komen

Verstappen slaagde erin om vanuit F3 naar F1 te gaan en in 2025 gaan we meerdere coureurs zien die dit vanuit F2 ook voor elkaar hebben gekregen. Toch zagen we het de laatste jaren weinig. Waarom is dit volgens Villeneuve? "De manier waarop hij rijdt en de manier waarop de auto wordt ontwikkeld, maakt het echt moeilijk voor Formule 2-coureurs omdat ze uit een inherent ondersturende auto komen in de Formule 3 en de Formule 2 op dezelfde manier is ontworpen - enorm veel onderstuur, dus ze rijden anders.

