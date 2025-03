Het hoog aangeschreven talent Andrea Kimi Antonelli staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in de Formule 1, nadat hij in de Formule 2 vorig jaar toch geen al te best seizoen kende. Jacques Villeneuve houdt zijn hart vast en denkt dat het een erg lastig jaar voor de jonge Italiaan kan gaan worden.

Vanaf dit seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin vorig seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent dit seizoen de kans te geven.

Te vroeg

Dus gaan we dit seizoen Antonelli op het hoogste podium van de motorsport zien op ongeveer dezelfde leeftijd als waarop Max Verstappen debuteerde in de koningsklasse. Villeneuve twijfelt of het een succes kan gaan worden: "Het is té veel en té vroeg. Kimi Antonelli had een verschrikkelijk seizoen in de Formule 2. Was dat omdat hij al getekend had voor de Formule 1 en de druk te hoog werd? Wie zal het zeggen?", vraagt hij zich hardop af tegenover YaySweepstakes.com. "Misschien was het gewoon omdat hij de soort auto die hij had niet geweldig vond en is het beter voor hem om in een Formule 1-auto te zitten. Het zijn allemaal vraagtekens waar we zeer snel het antwoord op zullen krijgen."

Grote last op de schouders

Villeneuve vervolgt: "Hij lijkt de vaardigheden te hebben om risico's te nemen en de auto tot het uiterste te drijven. Maar we weten nog niet of hij weet waar de grens ligt. Hoe doet hij het met het ontwikkelen van een auto gedurende het seizoen? Hoe gaat de balsn tussen hem en Russell zijn? Werken ze hand in hand met vergelijkbare rijstijl of hebben ze allebei een compleet andere rijstijl? Dat maakt het lastig voor het team om de auto te ontwikkelen en iedereen tevreden te houden. Het vergrootglas ligt op Antonelli en zoveel mensen in de media willen dat hij geweldig is. Ik hoop dat hij dat is, want anders wordt het enorm zwaar. Er ligt een hoop last op zijn schouders."

