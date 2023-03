Brian Van Hinthum

Zondag 26 maart 2023 20:07

Marc Marquez veroorzaakte zondag tijdens de openingsfase van de MotoGP Grand Prix van Portugal een bijzonder nare crash, waarbij ook Jorge Martin en Miguel Oliveira het slachtoffer waren en met name laatstgenoemde coureur een flinke klap tegen het asfalt maakte. De Spanjaard gaat nu diep door het stof en biedt excuses aan op Twitter.

Het zag er allemaal nog zo rooskleurig uit voor zesvoudig MotoGP-kampioen. De dertigjarige coureur mocht tijdens de Grand Prix van Portugal vanaf de pole position vertrekken, maar zag al snel zijn kansen op een overwinning in rook opgaan. De Honda-coureur maakte tijdens de derde ronde een fout, waarmee hij ook Martin en Oliveira meenam. Het werd een harde klap, waarbij met name Oliveira er slecht vanaf leek te komen. Na checks in het medisch centrum bleek hij echter niks gebroken te hebben. Marquez zelf brak zijn middenhandsbeentje.

Spijt betuigd

De Spanjaard werd voor zijn actie bestraft met een dubbele long-lap penalty. Deze zal hij tijdens de volgende race in Argentinië moeten inlossen. Na afloop van de race in Portugal gaat Marques nu op Twitter diep door het stof. "Ten eerste wil ik zeggen dat het me ontzettend spijt tegenover Oliveira, zijn team en de Portugese fans. Dit was zijn race. Ik heb vandaag een ontzettend grote fout gemaakt. Natuurlijk was het niet mijn intentie om dit te laten gebeuren. Op dat moment wilde ik Martin niet eens inhalen."

Hand in eigen boezem

Marquez vervolgt: "Maar ik had een enorme lock-up aan de voorkant. Misschien was het daar niet goed op temperatuur. Ik liet de remmen los en de motor ging naar de binnenkant. Ik kon Martin nog ontwijken, maar maakte contact met Oliveira. Ik ging meteen naar Miguel en in het medisch centrum ging ik ook meteen checken of alles in orde was. Gelukkig lijkt het erop dat hij oké is en dat is het meest belangrijke. Ik heb wat pijn in mijn rechterhand en knie, maar dat is op dit moment niet belangrijk. Ik accepteer en respecteer de straf volledig. Het was mijn fout."