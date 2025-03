Helmut Marko verwacht dat de vier topteams in de Formule 1 ontzettend dicht bij elkaar zullen liggen. Volgens de Red Bull-topman zullen Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes alle vier aanspraak maken op de titel.

Het belooft een bijzonder interessant seizoen te worden in de Formule 1. Nu de aftrap van het jaar in Australië eindelijk voor de deur staat, zijn de verwachtingen hooggespannen. Wie van de topteams heeft hun zaakjes het beste op orde? Op basis van de testdagen lijkt McLaren in eerste instantie goede papieren te hebben, iets wat ook volgens Max Verstappen het geval zal zijn. Maar hoe de verhoudingen daadwerkelijk liggen, zien we voor het eerst op de straten van het Albert Park Street Circuit.

Topteams dicht bij elkaar

Gevraagd door OE24 wat hem is bijgebleven van de testdagen, vertelt Helmut Marko: "Dat het daar zo ijskoud was dat ik de lente in Graz nu nog meer waarder. Op sportief vlak zag je dat McLaren voorop lag, gevolgd door ons, Ferrari en Mercedes. Deze vier teams strijden om de titel. Het zal in ieder geval een stuk dichter bij elkaar liggen dan voorgaande jaren", laat de Oostenrijker optekenen.

Vijfde titel op rij

Als hij erop wordt gewezen dit vorig jaar ook gezegd te hebben, klinkt het: "Toen domineerden we de beginfase. Daarna kwamen we in de problemen, maar Max was als coureur zo superieur, dat hij alsnog met gemak het wereldkampioenschap binnensleepte. Nu wordt Norris gevaarlijker. Het zal spannend zijn om te zien wat er bij Ferrari gaat gebeuren. We weten dat Leclerc heel goed is in de kwalificatie, en dat Hamilton nog steeds tot uitzonderlijke prestaties in staat is. Ons doel is de vijfde titel op rij, wat met Sebastian Vettel niet lukte."

