Viaplay pakt verder uit, want de streamingdienst die hier in Nederland de uitzendrechten van de Formule 1 in handen heeft, maakte bekend naast nieuwe programma's en een nieuwe studio ook een nieuwe analist te hebben. Indy Dontje werd aangekondigd tijdens de mediadag van Viaplay op Circuit Zandvoort, waar GPFans ook bij mocht zijn.

Sinds 2022 is de koningsklasse van de autosport te zien bij Viaplay en ze gaan dit jaar uitbreiden. Rob Kamphues heeft de overstap gemaakt vanaf Ziggo Sport en de presentator krijgt weer een Race Café-achtig programma in de vorm van 'Vrooooom'. Dat zal elke vrijdagavond te zien zijn, en elke zondagavond na een Grand Prix komt er een extra livestudio-uitzending bij met 'Vrooooom: De samenvatting'. Viaplay heeft een aantal vaste analisten die aan tafel aanschuiven, denk daarbij aan onder andere Christijan Albers, Tom Coronel en Allard Kalff, maar er komt dus nog iemand bij.

Dontje bij Viaplay

Viaplay heeft Indy Dontje weten binnen te halen. Voor autosportfans die puur en alleen de Formule 1 kijken is het misschien niet een hele bekende naam, maar hij is een talentvolle GT-coureur en weet uiteraard dus wel het een en ander over de racerij. De Alkmaarder won races in de ADAC Formel Masters en de Duitse Formule 3, voordat hij in de auto's met een gesloten cockpit terechtkwam. Naast Maxi Buhk en Maxi Götz reed hij meermaals naar de zege in de ADAC GT Masters met een Mercedes-AMG. Dontje won twee keer de beruchte Rolex 24 at Daytona, in 2021 en 2024, met Winward Racing evenals de Michelin Endurance Cup-titel in het IMSA-kampioenschap. Verder op zijn cv staan nog klassezeges in de 24 Uur van de Nürburgring en 24 Uur van Dubai.

