Mede-eigenaar van Red Bull, Mark Mateschitz, is de nieuwe eigenaar van de autocollectie die Bernie Ecclestone onlangs te koop heeft gezet. De Oostenrijker heeft 69 auto's aangeschaft met een totale waarde van 500 miljoen pond, zo meldt de Daily Mail.

De inmiddels 94-jarige voormalig eigenaar van de Formule 1 gaf onlangs aan dat hij de collectie in de verkoop had gezet. Zijn vrouw, Fabiana, zou namelijk niet weten wat ze ermee moest doen wanneer Ecclestone zou komen te overlijden. De nieuwe eigenaar is de zoon van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, die in oktober 2022 overleed. Ecclestone had een warme band met Mateschitz senior en verbleef regelmatig bij de familie wanneer hij in Oostenrijk was. Mateschitz junior bezit 49 procent van de aandelen van het bedrijf en is momenteel mede-eigenaar van het energiedrankbedrijf.

Collectie

In de autocollectie bevinden zich een aantal pareltjes. Zo is de Ferrari F2002, waarmee Michael Schumacher in 2002 elf van de zeventien races wist te winnen, een van de pronkstukken. Ook de befaamde Brabham BT46, de wagen waarin Niki Lauda reed, behoort tot de collectie. Dat de collectie nu in handen is van Mateschitz, doet Ecclestone goed. "Het betekent veel voor mij om te weten dat deze collectie nu in de allerbeste handen is. Mark is de beste en meest waardige eigenaar die we ons maar kunnen voorstellen." Mateschitz is van plan de collectie uit te breiden en hoopt de wagens binnenkort, op een geschikte locatie, toegankelijk te maken voor het publiek.

