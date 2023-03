Vincent Bruins

Audi zal volgende maand haar Formule 1-project presenteren in China. Dat is namelijk de grootste markt van de Duitse autofabrikant.

Het automerk gaat vanaf 2026 een samenwerking aan met Sauber. Het zal power units leveren aan de Zwitserse renstal en te werk gaan als het fabrieksteam van Audi. Een woordvoerder legt uit waarom de presentatie zal worden gegeven tijdens een autoshow in Shanghai.

Auto Shanghai

"We zullen ons Formule 1-project presenteren tijdens Auto Shanghai," vertelde een woordvoerder van Audi aan PlanetF1.com. De autoshow zal van 18 tot en met 27 april worden gehouden in de Chinese metropool. "Dit is erg belangrijk voor ons, omdat China zeker een belangrijke markt is voor de Formule 1, maar ook onze grootste markt voor Audi wereldwijd. We willen ons project presenteren en ook dichter bij de fans brengen, want er is de afgelopen drie jaar geen Grand Prix van China geweest en we dachten dat het misschien een goed idee zou zijn om onze showauto met de Audi-kleuren daar te presenteren tijdens de autoshow."

Audi is op dit moment druk bezig met mensen aannemen. De woordvoerder legt uit hoe ze dat doen: "We gebruiken LinkedIn als wervingstool. En we zien dat het heel goed werkt. Sinds we onze beste vacatures op LinkedIn publiceren, zien we dus dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in de banen die wij bieden. Het is dus een heel handig hulpmiddel voor ons en we zien ook dat we [de advertenties] kunnen richten op onze belangrijkste doelgroep, dat we met onze berichten op LinkedIn ons kunnen richten op engineers."