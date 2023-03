Vincent Bruins

Zondag 12 maart 2023 08:12 - Laatste update: 09:59

Audi CEO Markus Duesmann heeft aangegeven dat er nog geen contact met Mick Schumacher is gezocht om de mogelijkheid te onderzoeken of hij voor het merk zou kunnen racen, wanneer het de Formule 1 intreedt. De voorkeur lijkt anderzijds toch wel naar Duitse coureurs te gaan.

Het merk dat onder de Volkswagen Group valt, zal vanaf 2026 op de grid van de koningsklasse staan, wanneer het een samenwerking aangaat met Sauber. De Duitse fabrikant heeft eerder aangegeven graag een coureur met dezelfde nationaliteit te willen en Mercedes-reservecoureur Schumacher zou bovenaan het lijstje staan.

Duitse coureur geen vereiste

"We praten momenteel met veel besluitvormers, coureurs en teammanagers," vertelde Duesmann tegenover Der Spiegel. "Er zijn geen concrete gesprekken geweest met Mick Schumacher over een mogelijk plan. Natuurlijk is het wel zo dat Duitse coureurs ons evenveel interesseren als de top van het moederbedrijf, maar het is voor ons geen vereiste."

Alles eraan doen

Audi heeft als doel om een koploper te worden in de Formule 1 vanaf haar derde seizoen. "We gaan niet in een opwelling de Formule 1 in; we willen laten zien wat we kunnen," voegde Duesmann eraan toe. "We hebben er alles aan gedaan om alle kampioenschappen te winnen waaraan we hebben deelgenomen. Tot nu toe zijn we daar altijd in geslaagd. Het Olympische idee om er gewoon maar bij te willen zijn, is niet genoeg voor ons."