Jan Bolscher

Vrijdag 10 februari 2023 19:59

Audi treedt vanaf 2026 toe tot de Formule 1 als strategisch partner van het team van Sauber. De Duitse fabrikant gaat motoren leveren aan de renstal, en heeft ondanks de achterstand qua kennis en ontwikkeling ten opzichte van de overige leveranciers hoge verwachtingen.

De Formule 1 rijdt sinds 2014 met hybride 1,6 liter V6-turbomotoren, maar vanaf 2026 gaat dit concept enigszins op de schop. Alhoewel de 1,6 liter V6-turbomotor blijft bestaan, gaat de elektrische component van de krachtbron een grotere rol spelen. Daarnaast wordt er niet langer gebruik gemaakt van de MGU-H: een zeer complex en duur onderdeel om te ontwikkelen. Door de motoren zowel duurzamer als goedkoper te maken, hoopte de Formule 1 nieuwe leveranciers aan te trekken. En dat is gelukt. Naast Mercedes, Ferrari, Renault/Alpine en Honda gaan ook Red Bull Ford en Audi vanaf 2026 motoren leveren.

Artikel gaat verder onder video

Deelname op korte termijn

Audi kondigde eind voor jaar de samenwerking met Sauber aan, wat betekent dat de Duitse fabrikant slechtst drie jaar de tijd heeft om met een competitieve krachtbron op de proppen te komen. De versimpelde motorreglementen helpen wellicht een handje in dit proces, maar toch zal Audi met een grote achterstand moeten beginnen aan het Formule 1-avontuur. De Duitsers hebben desalniettemin echter hoge verwachtingen: "Audi heeft haar deelname op kortere termijn aangekondigd dan welke andere fabrikant dan ook in de afgelopen decennia", vertelt Adam Baker, hoofd van de Formule 1-afdeling van Audi, tegenover Bild.

Betrouwbare financiële planning

Baker vervolgt: "We zijn op tijd, maar we kennen en respecteren de omvang van de uitdaging die voor ons ligt. We gaan het goed doen in 2026, daar twijfel ik niet aan. Het is een uitdaging voor iedereen, niet alleen voor ons. Als nieuwkomer geeft ons dat de mogelijkheid om snel competitief te kunnen zijn. Daarnaast is er een budgetplafond voor de ontwikkelingskosten van zowel de motor als het chassis, dus we hebben een betrouwbare financiële planning. Zonder [het budgetplafond] was toetreden minder aantrekkelijk geweest."

Made in Germany

De Audi-topman erkent dat er een inhaalslag gemaakt moet worden ten opzichte van de concurrentie, maar twijfelt er niet aan of dat haalbaar is: "We willen onszelf altijd verbeteren. Het is onze doelstelling om in het derde jaar vooraan mee te doen en om dat te doen hebben we een uitstekende motor nodig. We willen laten zien waar 'Made in Germany' voor staat: een betrouwbare krachtbron die op het hoogste niveau presteert. We zijn ontzettend trots dat er eindelijk weer vanuit een Duitse uitvalsbasis deel gaat worden genomen aan de Formule 1." Mercedes voert ook campagne onder de Duitse vlag, maar de Zilverpijlen zijn gevestigd in Groot-Brittannië.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)