Ook Jos Verstappen heeft de testdagen gevolgd en weet nog niet precies waar Red Bull Racing momenteel staat. Bij Radio Joe geeft de Nederlander echter aan dat als zijn zoon Max dit seizoen niet kan presteren, dat in ieder geval niet aan de viervoudig kampioen ligt.

Over iets meer dan een week gaat het seizoen eindelijk van start in Australië. McLaren lijkt met de MCL39 op dit moment de beste papieren te hebben, terwijl ook Mercedes en Ferrari een sterke indruk maakten. Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing benadrukte dat de RB21 een stap voorwaarts is ten opzichte van zijn voorganger, maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

Titelaspiraties

Red Bull droeg vorig jaar na de race in Miami het stokje als snelste team over aan McLaren. Hoewel Verstappen nog races wist te winnen, moest hij dieper graven voor zijn vierde wereldtitel. Dit jaar belooft het een razend spannend seizoen te worden, en mocht Verstappen naast de titel grijpen, dan weet vader Jos wie daarvoor verantwoordelijk is. "Het was allang duidelijk dat Max dit jaar bij Red Bull zou blijven. We hebben vertrouwen in het team en zij geven ons ook het nodige vertrouwen. Maar weet wel: als het niet goed gaat, ligt dat niet aan Max. Red Bull moet blijven presteren. Ze moeten een goede auto blijven bouwen, dat is cruciaal," aldus Jos 'The Boss'.

