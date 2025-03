Deze F1-coureurs en teams staan in 2025 onder druk om te presteren

Volgende week is het dan eindelijk zover: het F1-seizoen 2025 gaat van start. Het is een seizoen waar veel fans naar uitkijken, maar voor een paar coureurs en teams ligt de druk er flink op om te presteren.

Ferrari zal aan het begin van dit seizoen het gevoel hebben dat het de grootste kans in jaren heeft om een einde te maken aan de kampioenschapsdroogte waar het al meer dan tien jaar en bijna twintig jaar mee te maken heeft. De laatste titel bij de coureurs was in 2007, terwijl bij de constructeurs 2008 de laatste keer was. Daarna waren het Mercedes en Red Bull die F1 domineerden, terwijl het in 2024 McLaren was dat Ferrari nipt versloeg.

Met Charles Leclerc en Lewis Hamilton en een auto die vorig jaar al de tweede van de grid was zijn de mogelijkheden op een titel bij de coureurs en/of constructeurs groot. Met de nieuwe motorreglementen in 2026 weet ook Ferrari dat dit wellicht voorlopig de laatste kans is dat het team deze titels kan veroveren, aangezien vooral Mercedes als favoriet wordt gezien. De druk zal daarom ook voelbaar zijn, nog meer omdat het team de - volgens veel mensen - beste coureur aller tijden nu in huis heeft.

Lewis Hamilton

Artikel gaat verder onder video

De druk die Hamilton zal voelen, zal niet per se van buitenaf komen maar meer vanuit zichzelf. De Brit weet ook dat hij het eeuwige leven niet heeft en dat dit jaar wellicht zijn beste kans nog gaat zijn om zijn achtste titel te veroveren, wat historisch zou zijn. Niemand heeft dit namelijk ooit voor elkaar gekregen in F1.

Naast zichzelf zal de druk vanuit de fans van Ferrari ook groot zijn. Vooral omdat deze fans de boel behoorlijk aan het hypen zijn en daardoor de druk voor Hamilton ook groter zal voelen. Voor veel mensen is zijn carrière al een groot succes, maar de Brit zal zelf vooral hopen die achtste titel te veroveren. 2025 wordt wellicht, samen met 2021, zijn beste kans ooit.

Liam Lawson en Andrea Kimi Antonelli

Bij Red Bull Racing en Mercedes zullen Liam Lawson en Andrea Kimi Antonelli, twee coureurs die hun volledige debuut in F1 maken dit jaar, ook om twee redenen druk voelen om te presteren. Ten eerste rijden ze allebei bij een groot team waar veel aandacht voor is vanuit zowel de fans als de media. De coureurs zullen meteen voorin mee kunnen strijden om veel punten dankzij de auto die de teams hebben.

Daarnaast gaan de prestaties van Lawson en Antonelli ook bepalen of Mercedes en Red Bull Racing mee kunnen gaan doen met McLaren en Ferrari als het gaat om het gevecht om de titel bij de constructeurs. Dan is er ook nog de druk van andere coureurs die wachten op hun kans. Bij Mercedes is dat dan vooral Valtteri Bottas, terwijl bij Red Bull er meerdere talenten (Arvid Lindblad, Isack Hadjar) en nog een andere coureur klaar staan om te profiteren van een eventueel teleurstellende Lawson: Yuki Tsunoda.

Yuki Tsunoda

Tsunoda zit al jaren te wachten op zijn kans bij Red Bull Racing en leek deze kans eind 2024 te krijgen, maar Red Bull koos voor Lawson als teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner zal daardoor in 2025 wederom bij Visa Cash App Racing Bulls zijn kunsten gaan vertonen, maar zal druk voelen om weer wat beter te zijn dan vorig jaar.

Dit heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat hij zal hopen dat Lawson teleur gaat stellen bij Red Bull. Er is dan een aanwezige en reële kans dat Tsunoda de eerste is die op het lijstje staat om Lawson te vervangen. Ten tweede is er vanaf 2026 altijd nog de optie Aston Martin, dat vanaf dat seizoen samen gaat werken met Honda. Honda en Tsunoda hebben een goede relatie met elkaar en mocht Verstappen toch niet naar Aston Martin gaan, dan zou Tsunoda een reële tweede optie zijn. Voor Tsunoda dus genoeg reden - en druk - om zich te laten zien in 2025.

Red Bull Racing

Red Bull Racing kende tot begin 2024 eigenlijk een probleemloos tijdperk zonder al te veel gedoe, maar sinds vorig jaar is zowel op als buiten de baan alles veranderd. Het team heeft nu niet meer de beste auto van de grid en heeft tevens het kamp van Verstappen al een paar keer op haar dak gehad.

Voor 2025 zal Red Bull moeten laten zien dat het ook zonder Adrian Newey weer een auto kan bouwen die tot de beste auto's van de grid hoort, want de geruchten omtrent een vertrek van Verstappen naar Mercedes of Aston Martin worden met de dag groter en zullen groter blijven worden als de auto in 2025 niet presteert.

Jack Doohan

Tot slot Jack Doohan, die aan zijn eerste volledige seizoen gaat beginnen. Het probleem is echter dat Doohan al onder druk staat voordat het seizoen überhaupt is begonnen. Het meest bijzondere hieraan is dat dit niet door de media of door de fans komt, maar door het team waar hij voor gaat rijden: Alpine.

Vlak nadat Doohan werd aangesteld, werden ook Franco Colapinto en Paul Aron gehaald als reservecoureurs. De geruchten kwamen al snel op gang: Colapinto zou bij Alpine bovenaan het lijstje staan en zo snel mogelijk in de auto gezet worden. Het is aan Doohan om naast kopman Pierre Gasly meteen te presteren en Alpine geen reden te geven om hem snel weer te vervangen, alhoewel die beslissing wellicht al wel gevallen is.

Gerelateerd