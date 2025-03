Johnny Herbert beweert dat de vermeende overstap van Max Verstappen naar Aston Martin wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. De voormalig FIA-steward zou naar eigen zeggen zelfs geschokt zijn, als het niet gebeurt.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichter bij. De wintermaanden werden gedomineerd door de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari, maar de afgelopen periode speelt een andere naam de hoofdrol in de krantenkoppen: Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin voor het seizoen van 2026, er zou zelfs een aanbieding van een duizelingwekkende één miljard euro klaarliggen. Aston Martin zegt blij te zijn met de huidige line-up en Verstappen zelf ging niet op het onderwerp in tijdens het launch event afgelopen maand, maar de geruchten blijven hardnekkig de kop op steken.

Herbert verwacht transfer van Verstappen

"Er gaan geruchten dat het allemaal wat minder vlot loopt [bij Red Bull] dan verwacht", vertelt voormalig FIA-steward Johnny Herbert bij CasinoApps. "Als het niet lekker gaat met de nieuwe krachtbron, maakt dat de keuze makkelijker. Onder andere omdat je weet dat de motor waarmee je in het verleden successen behaalde, achterin de Aston Martin komt te liggen. Daarnaast heb je daar Adrian Newey. Het zou logisch zijn, Max is niet gek. Hij wil zichzelf in de beste positie brengen, in een positie waarin hij in staat is races te winnen."

Verhalen vanuit Ford

De voormalig Formule 1-coureur voegt daar aan toe: "Met wat ik heb gehoord, ook vanuit de hoek van Red Bulls partner Ford en met de kans die zich aandient bij Aston Martin, zou ik geschokt zijn als Max niet toehapt en er voor zou gaan. Hij weet hartstikke goed dat Aston Martin, met Honda en Newey aan boord, de place to be kan zijn. Zou je dat enkel uit loyaliteit opgeven? Zo zit een coureur niet in elkaar. Zo zit Max Verstappen niet in elkaar."

