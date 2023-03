Horner zag 'achterbakse' actie concurrentie, Verstappen valt uit tijdens virtuele race | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zaterdag 25 maart 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag deed Max Verstappen zonder al te veel succes mee aan de virtuele 12 uur van Sebring, liet Robert Doornbos weten het niet eens te zijn met de uitspraken van Lewis Hamilton, werd bekend dat Sander Schimmelpenninck te maken heeft gekregen met bedreigingen en kreeg Nelson Piquet Sr. te horen dat hij een flinke geldboete moet betalen na zijn racistische uitspraken richting Lewis Hamilton in 2021. Dit is de GPFans Recap van 25 maart.

Drama voor Verstappen en Team Redline: uitvalbeurt tijdens virtuele 12 uur van Sebring

Het virtuele seizoen van Max Verstappen verloopt nog niet echt fantastisch. Samen met Team Redline deed hij in januari al mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans en Daytona, maar daar viel hij door bizarre omstandigheden uit. Zaterdag was ook de 12 uur van Sebring al na iets meer dan een uur voorbij. Meer lezen? Klik hier!

Horner onthult 'achterbakse' actie: "Concurrent contacteerde onze sponsoren en partners"

Christian Horner zag de concurrentie tijdens de situatie omtrent de budgetcap bijzondere dingen doen. Volgens de teambaas is één van de concurrenten namelijk naar de sponsoren en partners van het team gestapt. Op deze manier dachten ze olie op het vuur te kunnen gooien. Tegelijkertijd wordt Red Bull volgens Horner te makkelijk afgeschilderd als de slechterik. Meer lezen? Klik hier!

Piquet moet fikse schadevergoeding betalen na racistische opmerkingen over Hamilton

Nelson Piquet Sr. is al een tijdje op een wat mindere manier in het nieuws te vinden. Er is nu wat meer duidelijk over zijn straf na zijn racistische uitingen richting Lewis Hamilton. De Braziliaan moet van de Braziliaanse rechtbank een bedrag van 5 miljoen Braziliaanse Real, ongeveer 883.922 euro, betalen vanwege zijn racistische uitspraken.Meer lezen? Klik hier!

Doornbos kritisch op uitspraken Hamilton: "Bijzonder om dat uit zijn mond te horen'

Robert Doornbos, voormalig F1-coureur, is van mening dat het 'bijzonder' is om uit de mond van de zevenvoudig wereldkampioen te horen dat de RB19 'de snelste auto is die hij ooit heeft gezien'. De uitspraken van Lewis Hamilton over de RB19 zijn niet bij iedereen goed gevallen. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull heeft 'triple DRS-systeem' waardoor het meer inhaalsnelheid weet te genereren'

Red Bull Racing is in 2023 tot nu toe enorm dominant geweest tijdens de eerste twee races van het seizoen, en onder meer Lewis Hamilton was al verrast door de snelheid van de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez. Gary Anderson, voormalig ontwerper van F1-auto's, heeft het 'triple DRS-systeem' van Red Bull ontdekt. Meer lezen? Klik hier!

Schimmelpenninck bedreigd na uitlatingen over Verstappen: 'Ik was sarcastisch'

Sander Schimmelpenninck is de laatste tijd vaak in het nieuws als het gaat over Max Verstappen en zijn fans. In de podcast Doorzetters liet hij zich uiterst kritisch uit, maar dit is niet zonder gevolgen. De opiniemaker en columnist krijg te maken met bedreigingen en deelde één van die bedreigingen op Twitter. Hij verduidelijkte daarnaast dat zijn uitspraken in de podcast sarcastisch bedoeld waren. Meer lezen? Klik hier!