Lars Leeftink

Zaterdag 25 maart 2023 18:26 - Laatste update: 19:30

Red Bull Racing is in 2023 tot nu toe enorm dominant geweest tijdens de eerste twee races van het seizoen, en onder meer Lewis Hamilton was al verrast door de snelheid van de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez. Gary Anderson, voormalig ontwerper van F1-auto's, heeft het 'triple DRS-systeem' van Red Bull ontdekt.

Red Bull ging de winterstop in als favoriet en met een voorsprong op de rest van het veld, maar had ook een straf gekregen op het gebied van testtijd (10% minder). Daardoor dachten veel mensen dat Ferrari en Mercedes het gat konden gaan dichten, maar het gat is eigenlijk alleen maar groter geworden. Alleen Aston Martin heeft het gat echt kunnen verkleinen naar de regerend wereldkampioen. Verstappen won de openingsrace in Bahrein, terwijl Pérez in Saoedi-Arabië won. Beide coureurs hebben ook al een P2 en een pole position veroverd, wat de dominantie van Red Bull wel goed in beeld brengt. Er is een reden voor deze dominantie.

De triple DRS van Red Bull

In een artikel voor The Race legt Anderson uit hoe Red Bull zoveel inhaalsnelheid genereert. Dit heeft te maken met een 'triple DRS' truc waar het team mee gekomen is om meer snelheid te genereren terwijl de achtervleugel open is. De truc zit hem in de 'beam wing', een kleinere vleugel onder de achtervleugel. Het team van ontwerper Adrian Newey heeft deze beam wing zo ontwikkeld dat er, tijdens het openstaan van de achtervleugel (DRS), weinig downforce wordt gegenereerd. Het zou 10 kilometer per uur aan snelheid schelen ten opzichte van de andere teams, wat de verbazing bij onder meer Hamilton toen hij de RB19 in Djedda langs zag komen zou verklaren. De beam wing van Red Bull is een stuk agressiever dan die van de andere teams, waardoor de vleugel bij DRS meer openstaat en meer snelheid genereert. Dit is vooral mogelijk omdat de 'zuigkracht' van de RB19 op zichzelf al enorm goed werkt. Door een 'goede samenwerking met de diffuser en de bovenvleugel' heeft de auto van Verstappen en Pérez dus nog meer inhaalsnelheid dan de andere auto's. Hier heeft het team dus ook profijt van als het achterliggers in moet halen.

2023 nog dominanter?

De vraag is of de concurrentie nu ook met deze truc aan de haal gaat, of dat de teams dit niet over gaan nemen en vertrouwen op hun eigen concept. Het is hoe dan ook weer een slimme uitvinding van het team om ervoor te zorgen dat het een voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie, zeker in een periode waarin het veel minder testtijd heeft dan de rest van het veld. Voor nu hebben de andere teams het nakijken en gaat Red Bull in 2023 gewoon door waar het in 2022 gebleven was.