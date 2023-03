Lars Leeftink

Zaterdag 25 maart 2023 16:38 - Laatste update: 16:41

De uitspraken van Lewis Hamilton over de RB19, die hij bestempelde als 'de snelste auto die hij ooit heeft gezien', zijn niet bij iedereen goed gevallen. Robert Doornbos, voormalig F1-coureur, is van mening dat het 'bijzonder' is om dit uit de mond van de zevenvoudig wereldkampioen te horen.

Hamilton liet na de race in Djedda weten dat hij nog nooit zo'n snelle auto had gezien als de RB19. Doornbos laat tijdens het F1 Race Café van Ziggo Sport weten behoorlijk verrast te zijn over de uitspraken van de Brit. "Zijn woorden waren eigenlijk, 'dit is de meest dominante auto die ik ooit gezien heb in de Formule 1', en om dat uit zijn mond te horen is toch bijzonder, omdat zijn auto - de Mercedes - zeker vanaf 2014 bij de introductie van de hybride-motoren zoveel dominanter was dan welke auto dan ook. Dus de tijd die hij al won ten opzichte van anderen door alleen al rechtdoor te rijden was extreem." Hamilton domineerde in het vorige tijdperk vanaf 2014 tot en met 2020 met Mercedes en won elk kampioenschap. Alleen in 2016 moet hij teamgenoot Nico Rosberg voor zich laten.

Snelheid Red Bull op rechte stukken

Volgens Doornbos is het niet helemaal terecht dat Hamilton en Toto Wolff, teambaas van Mercedes, claimen dat Red Bull elke race in 2023 gaat winnen en veel sneller is dan de rest op de rechte stukken. "Zo'n DRS geeft altijd wel twintig kilometer per uur extra op het rechte stuk. Wat mensen dan even vergeten, is dat Red Bull altijd al wel snel is op de rechte stukken de afgelopen twee jaar. Diezelfde vleugel hebben ze nu meegenomen. Ze komen daar al met een low downforce wing, dus een Monza-achtige vleugel, naar Djedda."

Mercedes minder snel op rechte stuk

Waar Mercedes het volgens Doornbos verliest, is bij de setup en het concept van de auto. "Die Mercedes is geen goede auto, dus wat zij doen: je zuigt er naartoe, het verschil in snelheid is groot, maar Mercedes rijdt gewoon met meer vleugel voor meer downforce, maar heeft dus ook meer luchtweerstand en minder snelheid op de rechte stukken." Het lijkt voor Mercedes hoe dan ook net zoals in 2022 een lastig verhaal te worden om kampioen te worden of überhaupt mee te doen om de prijzen.