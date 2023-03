Lars Leeftink

Volgens George Russell zijn de uitspraken van Lewis Hamilton na de races in Bahrein en Saoedi-Arabië alles behalve terecht. Volgens de Brit, sinds 2022 teamgenoot van Hamilton, heeft ook de zevenvoudig wereldkampioen het concept goedgekeurd.

In 2022 kreeg Hamilton niet echt een kans om voor zijn achtste wereldkampioenschap te gaan. Terwijl Max Verstappen met Red Bull Racing domineerde in 2022 en dit waarschijnlijk ook in 2023 gaan doen, is Hamilton vooral bezig met teleurgesteld zijn en klagen over de W13 en W14. De Brit liet al optekenen dat Mercedes niet had geluisterd naar wat hij over de auto te zeggen had, en dat dit het team nu een kans op prijzen kost. Russell is het daar niet helemaal mee eens.

Russell over problemen Mercedes

In gesprek met MotorsportWeek laat Russell weten dat Mercedes als team schuldig is en er niet met vingers naar bepaalde mensen gewezen moet worden. “Niemand wijst de vinger naar elkaar of geeft de ander de schuld van de keuzes die zijn gemaakt met de beste intenties op basis van de info die we hadden. Zeker als het gaat om auto-concepten en beslissingen over waar, laten we zeggen, een team van 2.000 mensen achter staan."

Russell: Hamilton kende concept W14

Daar waar Hamilton zich al vaak kritisch heeft geuit richting Mercedes voor het niet luisteren naar zijn tips en opmerkingen, geeft Russell aan dat ook de zevenvoudig wereldkampioen akkoord ging met het huidige concept. "Het is nooit één persoon die dat aanstuurt. De kennis die komt van de coureurs, het werk dat we hebben gedaan op de simulator. En die beslissingen worden doorgegeven en goedgekeurd door iedereen. Wij waren op de hoogte van het concept, Lewis [Hamilton] en ik. Wij geloofden ook dat we in de goede richting zaten. Maar zoals ik al zei, we hebben als team duidelijk iets gemist in de winter. En we werken zo hard als we kunnen om dat recht te zetten."