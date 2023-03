Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 25 maart 2023 14:14 - Laatste update: 14:15

Andrés Manuel López Obrador stelt dat er helemaal nog geen concrete plannen zijn voor een tweede Formule 1-race in Mexico. De president van Mexico stelt dat ze aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn, maar dat er nog helemaal niets zeker is.

Onlangs vertelde een dolenthousiaste Antonio Pérez Garibay tegenover de Mexicaanse media dat men momenteel druk bezig is met het op touw zetten van een tweede Formule 1-race in Mexico. Deze race zou volgens de vader van Red Bull-coureur Sergio Pérez gehouden gaan worden in Cancun, een stad in het Oosten van het land. "Vorige week had ik een ontmoeting met Mexicaanse zakenlieden, we hebben de intentieverklaringen al voorbereid en ik denk dat we die half juli zullen presenteren, waar het zal zijn, de afmetingen van het circuit, om alles klaar te hebben en met de werkzaamheden te beginnen.", zo verklaarde Pérez Sr. tegenover het Mexicaanse Esto.

De sport zou daarnaast niet positief tegenover het plan staan, tot grote vreugde van Pérez Sr. "Het belangrijkste is dat de FIA en de Formule 1 het al geaccepteerd hebben, zij hebben de deuren voor mij geopend." De Mexicaan stelde zelfs dat deze race de beste Grand Prix ter wereld moet gaan worden en dat hij verwacht dat Cancun een hele lange tijd op de kalender zou blijven. "We hebben het over de periode van 2025 tot 2030 en ik weet zeker dat het een Grand Prix wordt die de komende 20 jaar behouden blijft."

Nog geen concrete plannen

Toch ligt het volgens Andrés Manuel López Obrador, de president van de Mexicaanse Republiek, een stuk genuanceerder. Hij benadrukt namelijk dat er nog helemaal niets concreets is, hoewel hij toegeeft dat er zeker een kans is dat het in de toekomst gebeurt. "We kijken of er een mogelijkheid is om het te doen. Er is nu nog geen project, maar we sluiten het niet uit", zo heeft de president laten weten in een persconferentie. Hij benadrukte: "We hebben nog steeds geen project." Een eventuele tweede race in Mexico zal volledig betaald moeten worden zonder de hulp van de Mexicaanse overheid. Dit zou dus nog wel eens een uitdaging kunnen vormen voor de initiatiefnemers.