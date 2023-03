Redactie

Zaterdag 25 maart 2023 14:47 - Laatste update: 14:50

Sander Schimmelpenninck liet zich in de podcast Doorzetters uiterst kritisch uit over Max Verstappen en zijn fanschare, maar moet dit nu bekopen met dreigberichten op social media. De opiniemaker en columnist deelde één van de bedreigingen op Twitter en verduidelijkte daarnaast dat zijn uitspraken in de podcast sarcastisch bedoeld waren.

Eerder deze maand schoof Schimmelpenninck als gast aan bij de Doorzetters-podcast van Ruud Hendriks en Richard Bross. Tijdens deze uitzending kwam de Formule 1 ter sprake en daar haakte Schimmelpenninck op in. De voormalig hoofdredacteur van Quote liet zich behoorlijk gaan en noemde de Verstappen-fans "het laagste van het laagste". Hij vergeleek deze groep met de aanhang van Forum voor Democratie, maar dan nog erger. Tevens noemde hij Verstappen onsympathiek en een verwend mannetje zonder mening. Zijn quotes kwamen onder een vergrootglas te liggen toen deze door verschillende sportwebsites werden opgepakt. Het kwam Schimmelpenninck op bedreigingen aan zijn adres te staan.

Uitspraken Schimmelpenninck waren sarcastisch bedoeld

De website Sportnieuws.nl was één van de platformen die aandacht schonk aan de pittige uitspraken van Schimmelpenninck. De 38-jarige Tukker zag het desbetreffende artikel op Twitter en besloot erop te reageren. Hij liet weten dat de quotes naar zijn mening verkeerd geïnterpreteerd zijn. Volgens hem was er sprake van "expres sarcasme" toen hij zijn uitlatingen deed. Ook liet hij weten dat hij nu bedreigingen ontvangt op social media. Hij toonde ook één van de volstrekt verwerpelijke berichten die hij in zijn inbox vond.

Walgelijke bedreiging in inbox Schimmelpenninck

"Wat een kanker down ben jij, ga lekker haten op max verstappen en zijn fans, als je zo doorgaat zoek ik je op en snij ik je keel door en die van je familie ook, kk hond. Met je kanker kop", zo klonk het walgelijke bericht dat Schimmelpenninck naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De opiniemaker neemt het desbetreffende media dan ook kwalijk dat ze zijn "expres sarcasme serieus nemen." "Clickjes genereren, en mij weer opzadelen met idioten", zo schrijft hij richting Sportnieuws.nl op Twitter.

Sarcasme of niet: bedreigingen altijd uit den boze

Of de felle uitlatingen van Schimmelpenninck over Verstappen en zijn fans onder de noemer 'sarcasme' kunnen worden geschoven, moet een ieder voor zichzelf bepalen. Beluister de podcast hier terug en oordeel zelf. Hoe dan ook: dit soort bedreigingen gaan alle grenzen te buiten en zijn volstrekt onaanvaardbaar.