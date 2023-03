Lars Leeftink

Zaterdag 25 maart 2023 15:34 - Laatste update: 15:41

Het is nog niet het virtuele seizoen van Max Verstappen. Samen met Team Redline deed hij in januari al zonder succes mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans en Daytona. Zaterdag is ook de 12 uur van Sebring al na iets meer dan een uur voorbij.

De Nederlander was begin deze week in vorm tijdens een paar voorbereidingsraces, die hij reed 24 uur na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Richting de virtuele race op zaterdag maakte Team Redline bekend dat de Nederlander samen met IndyCar-coureur Alex Palou mee zou doen aan de 12 uur van Sebring. De race begon om 13:30 uur Nederlandse tijd en de start van auto 101 was goed. De Nederlander, die begon namens het duo, reed comfortabel aan de leiding toen hij vervolgens in verkeer terechtkwam en plotseling langzamer ging. Er was schade te zien aan de auto en niet veel later kwam de Nederlander de pits in. Er was geen goed beeld van wat er precies gebeurde, maar de auto van Verstappen ging ineens een stuk langzamer. Daar waar iedereen zat te wachten op het moment dat hij weer naar buiten zou komen, gebeurde dit niet. Het was na een uur en twintig minuten al einde race voor Verstappen en zijn teamgenoot, die nog niet hebben gereageerd.

Volgende uitvalbeurt Verstappen

Zoals gezegd kent Verstappen met Team Redline nog niet veel succes in 2023. De 24 uur van Le Mans bleek een mislukking omdat er verbindingsproblemen waren, terwijl de 24 uur van Daytona ook al een uitvalbeurt opleverde. Voor nu is het maar de vraag wanneer de Nederlander weer een poging gaat wagen. Na de Grand Prix van Australië volgend weekend heeft de Formule 1 bijna een hele maand geen race, waarna het programma in de Formule 1 vanaf eind april vol begint te lopen met races in Europa (en Canada). De kans dat Verstappen dan tussendoor een simrace gaat doen, lijkt klein. Ondanks de uitvalbeurt van Verstappen de race alsnog willen volgen? Klik hier! Zie de uitvalbeurt van Verstappen hieronder.