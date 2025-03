Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen kan opnieuw in de prijzen vallen. De Nederlander is voor de vierde keer genomineerd voor de prestigieuze Laureus Awards. In 2022 won Verstappen de award al eens, en op 21 april zal hij te horen krijgen of hij er opnieuw één aan zijn prijzenkast kan toevoegen.

De Laureus Awards zijn jaarlijkse sportprijzen die sinds 2000 worden uitgereikt. Tiger Woods was de allereerste winnaar, terwijl Michael Schumacher in 2002 en 2004 de award in ontvangst nam. Sebastian Vettel werd in 2014 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, en in 2020 moest Lewis Hamilton de eer delen met Lionel Messi, die dat jaar eveneens werd bekroond.

Nominatie Verstappen

Verstappen is genomineerd in de categorie Sportman van het Jaar en neemt het daarin op tegen Carlos Alcaraz, Armand Duplantis, Léon Marchand en Tadej Pogacar. Jannik Sinner stond aanvankelijk ook op de nominatielijst, maar werd vanwege zijn schorsing geschrapt. Niet alleen Verstappen vertegenwoordigt Nederland op de lijst: Sifan Hassan is eveneens genomineerd, maar dan in de categorie Sportvrouw van het Jaar.

McLaren kan ook award in de wacht slepen

Ook het team van McLaren maakt kans op een prijs. De renstal is genomineerd voor de Team van het Jaar award. De papaja-oranje brigade sloot het seizoen af als constructeurskampioen, iets wat voor het laatst gebeurde in 1998.

