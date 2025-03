Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is ervan overtuigd dat Aston Martin een voorwaartse stap heeft gezet na de nieuwe AMR-25 te hebben getest in Bahrein. Het team richt alle pijlen op 2026, maar zal in het huidige jaar de fundering moeten leggen voor een eventuele sprong in de toekomst.

Er zijn flink wat veranderingen doorgevoerd bij Aston Martin in het afgelopen jaar. Hoewel het team gevestigd in Silverstone samen met McLaren de enige ploeg is die met dezelfde twee coureurs aan 2025 begint, is de structuur van Aston Martin flink op de schop gegaan. Adrian Newey werd losgeweekt van Red Bull Racing, terwijl Andy Cowell na drie jaar buiten de sport werd aangetrokken als de nieuwe CEO van het team. Cowell heeft zichzelf daarna ook teambaas gemaakt en de structuur binnen het team veranderd - voormalig teambaas Mike Krack wordt wel aangehouden - met als doel om de efficiëntie te verbeteren. In zijn tijd bij Mercedes werd Cowell beschouwd als een genie op het gebied van management van personeel, en het zetten van de juiste personen op de juiste plekken om het rendement te maximaliseren.

Een stap vooruit

Al deze veranderingen zullen op de lange termijn pas hun vruchten afwerpen, maar Alonso merkte tijdens de testdagen al dat er verbeteringen zijn gemaakt ten opzichte van 2024. “Ik denk dat je van de ene auto naar de andere moet springen om echt de verschillen te zien," zo vergeleek Alonso zijn nieuwe gereedschap vergeleken met de AMR-24 in Bahrein, "maar de auto is zeker een stap vooruit vergeleken met de '24-auto. De auto is sneller, de auto en alle data die we hebben zijn goed gecorreleerd en we zien meer downforce bij alle snelheden en in alle bochten. Uiteraard gaat het om de relatieve winst ten opzichte van alle anderen - iedereen gaat erop vooruit - maar dat zullen we in Australië zien.”

Nieuwe regels staan voor de deur

Er wordt van Aston Martin, door de flinke investering in zowel de faciliteiten in Silverstone als het personeel wat wordt aangetrokken, een grote sprong verwacht in 2026. Het team zou, met Alonso als leider, om het kampioenschap kunnen gaan vechten, mocht alles goedgaan in de ontwikkeling. Alonso blijft echter met beide benen op de grond staan. “Het is cruciaal voor ons om dingen op hun plaats te zetten en om een perfecte synchronisatie te hebben tussen iedereen in de fabriek en de correlatie tussen de windtunnel - onze eigen windtunnel, voor het eerst - en de baan,” benadrukte Alonso. [De] '26-regels staan voor de deur en we moeten ervoor zorgen dat de rest van het team klaar is om alle inspanningen te leveren.”

