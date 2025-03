AMuS ontrafelt update RB21: 'Dat wilden ze oplossen, maar is niet gelukt'

Red Bull Racing arriveerde vrijdag met een updatepakket voor de RB21. Opvallend daarbij waren de nieuwe neus, de luchtuitlaten en de voorvleugel. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport wilde Red Bull hiermee een hardnekkig probleem oplossen, maar dat is niet gelukt.

De teams hebben na de testdagen in Bahrein weer voldoende data verzameld om hun engineers met verbeteringen aan de slag te laten gaan. Red Bull begon de testdagen met een RB21 die sterk leek op zijn voorganger. Het team benadrukte echter dat er wel degelijk wijzigingen waren, al waren die niet altijd zichtbaar van buitenaf. Max Verstappen bevestigde dat de wegligging aanzienlijk beter is dan die van de RB20, maar dat er nog genoeg verbeterpunten zijn.

Nervositeit uit RB21 halen

Vrijdag bracht het Oostenrijkse team een nieuw updatepakket mee, maar wat niet direct zichtbaar was, was dat er een nieuwe bodemplaat op de wagen was gemonteerd. Die had een duidelijk doel, maar Red Bull slaagde er niet in dat te realiseren. "Red Bull reed op vrijdag met de Melbourne-specificatie. Ze hadden een nieuwe bodemplaat en een nieuwe voorvleugel. Verstappen zei dat de nieuwe bodemplaat de auto opnieuw nerveuzer maakte, terwijl ze dat juist wilden oplossen. Dat is niet gelukt", legt Michael Schmidt uit bij het medium.

Verstappen-factor

Volgens Schmidt heeft McLaren op dit moment de beste papieren. "[Oscar] Piastri reed duidelijk de snelste racesimulatie. Hij zette het werk voort waar [Lando] Norris op donderdag mee bezig was. [George] Russell was niet slecht. Ferrari wilde ook een racesimulatie doen, maar [Lewis] Hamilton moest toch de garage in, waarschijnlijk vanwege een hydraulisch probleem." McLaren lijkt dan ook de duidelijke favoriet, iets wat men zelfs bij Red Bull erkent. "Dat zegt iedereen, zelfs binnen Red Bull wordt daarover gesproken. Intern wordt verwacht dat ze drie à vier tienden tekortkomen. Dat is best veel, als je bedenkt hoe dicht de teams vorig jaar bij elkaar zaten. Red Bull, Mercedes en Ferrari zitten dicht op elkaar. Red Bull heeft natuurlijk nog de Verstappen-factor, die moet je erbij rekenen", aldus Schmidt.

