Tijdens de F1-testdagen op het Bahrain International Circuit maken de teams vaak gebruik van groene of rode verf, zogeheten flow-vis. Bij McLaren zorgde dit voor een grappig moment met een van de fotografen die, tevergeefs, héél graag een plaatje wilde schieten van de rivalen van Max Verstappen.

Teams spuiten flow-vis op de auto en sturen de coureur vervolgens de baan op. Wanneer ze weer naar binnen komen, kunnen de engineers checken of de luchtstroom in het echt overeenkomt met hun berekeningen en met die uit de windtunnel. McLaren deed dit aan het eind van de eerste testdag in de laatste minuten en in plaats van één onderdeel spoten ze de hele voorkant en zijkant onder met flow-vis. Ze deden dit in de laatste minuten om de afdeling aerodynamica genoeg tijd te geven om alles te analyseren zonder tijd op de baan te verliezen.

McLaren probeert fotografen tegen te houden

Normaal gesproken doen de teams niet heel geheimzinnig met de flow-vis, maar McLaren pakte het anders aan. Lando Norris, die overigens zelf wat van de verf op zijn helm en overall kreeg en niks meer in zijn linkerspiegel kon zijn, reed langzaam rond en kwam weer naar binnen. De gehele pitcrew van de Britse renstal stond als een muur om de auto heen en probeerde met man en macht enthousiaste fotografen tegen te houden, waaronder Florent Gooden. Hij deelde zijn foto's op Instagram, maar helaas valt er van de auto weinig te zien. Het 'relletje' gebeurde gelukkig met een lach op het gezicht, bij McLaren én bij de fotograaf. "Net op de tijd de hand ervoor" en "Maar het team houdt het altijd gezellig" schreef Gooden. Maar wat probeert McLaren precies op de MCL39 te verbergen?

Ontwerper Rob Marshall heeft de MCL39 slanker gemaakt met nieuwe luchtuitlaten en een ovale luchtinlaat boven de cockpit om de aerodynamica te verbeteren en de wagen efficiënter door de lucht laten snijden. Bij de achterwielophanging zijn ze overgegaan op het push-rodsysteem, wat niet alleen aerodynamisch voordeliger moet zijn, maar ook moet helpen met de stabiliteit van de auto. McLaren kennende zullen er echter trucjes zijn waar we nog niet zijn achtergekomen. Ze zijn niet voor niets regerend wereldkampioen bij de constructeurs.

