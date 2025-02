De tweede testdag van de Formule 1 is nog maar net onderweg en een van de grote onderwerpen van gesprek is het weer. Er is namelijk, voor Midden-Oosterse begrippen, een grote kans op regen op het Bahrain International Circuit.

Tijdens de eerste testdag kwamen er al wat druppeltjes naar beneden in Bahrein, vooral in de slotfase van de middagsessie. Het had echter geen impact op de baanomstandigheden of op de runprogramma's van de F1-teams. Lando Norris klokte de snelste tijd. De McLaren-coureur zal opnieuw de middag op zich nemen vandaag. Deze ochtend zien we Oscar Piastri achter het stuur. Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) en Nico Hülkenberg (Kick Sauber) komen ook alleen in de eerste helft van de tweede testdag in actie. Liam Lawson en Carlos Sainz doen de gehele tweede testdag voor Red Bull Racing en Williams, respectievelijk.

Acht van de tien teams zonder regenbanden

Na de druppels van gisteravond is er vandaag nóg meer kans op regen. Het meteorologisch centrum van de Bahreinse regering waarschuwt dat het "koud en bewolkt zal zijn" met "nu en dan regen verspreid" over de dag. Warmer dan 17ºC wordt het niet en de kans op regen is maar liefst 60 procent.

Als de regen echt doorzet, dan komen acht van de tien teams in de problemen. Alleen Aston Martin en Haas hebben rekening gehouden met mogelijke buien. Aston Martin heeft drie setjes van de intermediates meegenomen en Haas één setje inters en één setje full-wets.

Drivers are reporting spits and spots of rain on their visors ☂️#F1Testing #F1 pic.twitter.com/HF7vK0sljb — Formula 1 (@F1) February 27, 2025

