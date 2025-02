Dit is hoeveel kilometers de teams hebben afgelegd op de eerste testdag in Bahrein

Tijdens de testdagen van de Formule 1 draait het om zoveel mogelijk kilometers maken. Het team dat de meeste ronden rijdt op het Bahrain International Circuit, heeft de grootste kans om zoveel mogelijk te leren over de bolide van 2025. Wie reden op de eerste testdag de meeste kilometers?

Lando Norris was het snelst op de eerste testdag met een 1:30.430. Hij deed echter niet meer dan installatierondjes tijdens de eerste helft van de middag en dus kon hij uiteindelijk niet meer dan 52 ronden doen. George Russell werd tweede op 0.157 seconden achterstand, maar legde wel 18 ronden meer af. Max Verstappen en Red Bull waren positief op woensdagavond tegenover de media. De Nederlander werd derde met een 1:30.674 en hij legde van de coureurs bij de topteams het op één na meeste aantal kilometers af. Andrea Kimi Antonelli deed met 78 ronden er vier meer dan Verstappen. Geen enkel team legde echter meer kilometers af dan Haas dankzij de 72 ronden van Ollie Bearman en 88 ronden van Esteban Ocon. De Amerikaanse formatie werd echter wel veruit laatste. De minste kilometers werden afgelegd door Fernando Alonso en Lance Stroll van Aston Martin.

Haas gaat op kop

In deze tabel is te zien hoeveel ronden en kilometers ieder team in totaal heeft afgelegd.

Team Aantal ronden Aantal kilometer Haas 160 865.9 Racing Bulls 154 833.4 Mercedes 148 801.0 Ferrari 141 763.1 Alpine 140 757.7 Red Bull 132 714.4 Williams 131 709.0 McLaren 118 638.6 Kick Sauber 114 617.0 Aston Martin 88 476.3

