Tijdens de middagsessie op de eerste testdag in Bahrein is de eerste rode vlag van 2025 wel op een hele bijzondere manier ontstaan. Niet door een coureur, maar door iets heel anders.

Er was namelijk plotseling geen stroom meer op het circuit, waardoor er werd besloten om de rode vlag voor het eerst in 2025 te gebruiken. Dit gebeurde tijdens de middag waarin Max Verstappen zijn eerste kilometers zou maken van 2025. De Nederlander had er 31 rondjes opzitten toen de rode vlag ineens daar was en alle auto's naar binnen werden gehaald. Dit gebeurde vooral in verband met veiligheid, want ook de kunstlichten op en rondom het circuit bleken het niet meer te doen waardoor het circuit behoorlijk donker - en dus onveilig - was geworden. Ook was het in de pitboxen en in het mediacenter donker geworden.

Testdagen 2025

Het is de eerste van de drie testdagen in Bahrein, een dag die tot nu toe eigenlijk foutloos en zonder gele of rode vlaggen was verlopen. Bij het moment van de rode vlag stond Charles Leclerc bovenaan in de tijdenlijst voor George Russell, Lando Norris, Pierre Gasly en Andrea Kimi Antonelli. Verstappen stond op P6.

🔴 RED FLAG 🔴



All cars have returned to the pits #F1Testing #F1 pic.twitter.com/bY8YdrRFPH — Formula 1 (@F1) February 26, 2025

