Christian Horner heeft gereageerd op de stekende woorden van rivaliserende F1-teambazen richting Red Bull Racing. In een recent interview sprak hij over de uitdagingen en spanningen binnen zijn team en hoe deze zijn toegenomen na hun dominante seizoen in 2023. Zelfs Jos Verstappen riep op een gegeven moment dat Horner misschien beter op kon stappen.

In 2023 was Red Bull Racing de absolute heerser in de Formule 1 en ze wonnen maar liefst 22 van de 23 races. Toch suggereerde Zak Brown van McLaren afgelopen jaar dat Red Bull-medewerkers hun CV's aan het rondsturen waren nadat Adrian Newey was vertrokken. Daarnaast probeerde Toto Wolff van Mercedes openlijk Verstappen weg te lokken, iets wat de rivaliteit tussen de teams alleen maar verder heeft aangewakkerd. Wolff slaagde echter niet zijn missie. Althans, niet voor 2025. Horner kwam tevens als persoon ook onder vuur te liggen. Zo werd hij verdacht van grensoverschrijdend gedrag en zou hij zijn macht binnen het team misbruiken sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz.

Horner reageert op scherpe opmerkingen rivalen

Aan Goodwood vertelt Horner hoe hij alle kritiek van afgelopen jaar heeft beleefd. "Je moet niet vergeten dat we een seizoen achter de rug hebben waarin we in 2023 de concurrentie hebben weggevaagd en 22 van de 23 races hebben gewonnen. Ik heb het eerder gezegd, maar hoe hoger je komt, hoe scherper de messen worden. In 2024 werden ze op sommige momenten behoorlijk scherp."

Horner reageert op opmerkingen Jos en machtsstrijd

Horner werd onder meer verdacht van het samenspannen met de Thaise aandeelhouders van Red Bull tegen de Oostenrijkse aandeelhouders. Jos Verstappen zei zelfs dat Horner vanwege alle perikelen misschien beter kon vertrekken bij het team. De teambaas erkent dat het allemaal niet makkelijk was. "Je moet behoorlijk dikhuidig zijn in deze business, en je moet je gewoon blijven concentreren op je overtuigingen en verplichtingen", aldus de Brit.

Horner kent de risico's

En wanneer je onder vuur ligt, weet Horner als geen ander dat de concurrentie daar gebruik van wil maken. Ze zullen alles doen om een succesvol team aan het wankelen te brengen, zodat zij deze positie over kunnen nemen. "Als er zoveel op het spel staat, zullen andere teams alle mogelijke middelen gebruiken om te proberen een team dat enorm succesvol is geweest, te destabiliseren", zo zegt Horner.