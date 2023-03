Schimmelpenninck: "Verstappen is onsympathiek, verwend en heeft geen mening"

Jeen Grievink

Vrijdag 24 maart 2023 16:06 - Laatste update: 16:49

Dat Sander Schimmelpenninck geen grote Formule 1-fan is mag inmiddels duidelijk zijn, maar de voormalig redacteur van Quote heeft ook weinig waardering voor Max Verstappen als persoon. Hij zegt het "prachtig" te vinden hoe Verstappen zijn werk uitoefent, maar noemt hem verder "onsympathiek", "vlak" en "verwend".

Schimmelpenninck weet de schijnwerpers de laatste tijd behoorlijk te vinden. Afgelopen week kwam hij volop in het nieuws nadat hij werd gecanceld door het populaire televisieprogramma Vandaag Inside van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Schimmelpenninck deed enkele harde uitspraken over - hoe hij het noemt - "domrechtse hordes" en de achterban van de BBB. Dat hij nu niet meer mag aanschuiven bij het praatprogramma, weerhoudt de opiniemaker er niet van zijn ongezouten mening te geven op andere platformen. Zo schoof hij recentelijk aan bij de Doorzetters-podcast en daar schroomde hij wederom niet om enkele personen de les te lezen, waaronder Verstappen.

Schimmelpenninck duidelijk geen groot fan van Verstappen

Schimmelpenninck heeft zich de laatste tijd al vaker uitgelaten over de Formule 1 en Verstappen in het bijzonder. De 38-jarige Tukker was onder meer kritisch op het feit dat Verstappen onder de Nederlandse vlag rijdt, maar "geen dag in Nederland heeft gewoond" en hier ook geen belasting betaalt. In plaats daarvan woont de Red Bull-coureur in Monaco, waar het belastingstelsel bijzonder gunstig is ingericht. Schimmelpenninck noemde dat "egoïstisch" en bestempelde Verstappen zelfs als een "belastingontwijker". In bovengenoemde podcast greep hij nog maar eens zijn kans om Verstappen door het slijk te halen toen de Formule 1 ter sprake werd gebracht door podcast-host Ruud Hendriks.

Onsympathiek, geen mening en verwend

Als de marktwaarde van Verstappen naar boven wordt gehaald, haakt Schimmelpenninck in. "Dat is zo'n onsympathieke jongen, Max Verstappen. Die staat nergens voor", zo valt hij gelijk met de deur in huis. "Echt heel onsympathiek. Hij krijgt altijd vragen over van alles en nog wat en hij wil nergens wat over zeggen. Hij heeft geen mening, het is een soort van vlakke... Ja, over zijn sport (heeft hij een mening, red.). Maar hij woont daar in Monaco, heeft geen dag in Nederland gewoond en dan moeten wij allemaal hem als nationale held vereren, dat verwende mannetje?"