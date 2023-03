Jeen Grievink

Vrijdag 24 maart 2023 13:14 - Laatste update: 13:38

Vanaf vandaag kunnen mensen naar Formula 1: The Exhibition in Madrid komen om alles van de koningsklasse in de autosport te aanschouwen en te leren. Natuurlijk is er ook merchandise te koop en in het assortiment bevindt zich ook een item dat inmiddels viraal gaat op social media: de "No, Michael No!"-koffiemok!

De Formule 1 organiseert een internationale tentoonstelling waarmee mensen een kijkje kunnen krijgen in het verleden, het heden en de toekomst van de sport. De eerste editie vindt van 24 maart tot 4 juni plaats op het beursterrein van IFEMA MADRID. Van spectaculaire audiovisuele content tot mysterieuze voorwerpen, de tentoonstelling moet een prachtige reis worden door de exclusieve wereld van de Formule 1. Zoals gebruikelijk bij dit soort evenementen, wordt er ook merchandise verkocht. Eén voorwerp trekt echter de aandacht op social media.

Artikel gaat verder onder video

Legendarische radioboodschap Wolff vereeuwigd op koffiemok

Víctor Abad, F1-journalist voor de Spaanse tak van DAZN, mocht al een kijkje nemen op de beurs, die vandaag haar deuren opent voor het grote publiek. Tijdens zijn ronde door de hal, viel zijn oog op een wel heel ludieke koffiemok. De Formule 1 verkoopt namelijk een koffiemok met daarop de tekst uit het legendarische radiobericht van Toto Wolff uit 2021 in Abu Dhabi. Het was de race waarin zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton de wereldtitel nog kon veroveren. De FIA nam in de slotfase echter een beslissing die compleet in het verkeerde keelgat schoot bij Mercedes. Wolff greep toen naar zijn microfoon en sprak de wedstrijdleider van toen, Michael Masi, toe: "No, Michael, no! This is so not right!" Deze tekst is nu dus vereeuwigd op een officiële koffiemok.

OOK INTERESSANT: Dr. Helmut Marko onthult: 'Verstappen maar 80 procent fit'

Koffiemok gaat viraal op Twitter

"De merchandise van de Formule 1-beurs in Madrid is HISTORISCH", zo schrijft Abad op Twitter, begeleid door een foto van desbetreffende koffiemok. Hij had waarschijnlijk niet verwacht dat zijn bericht viraal zou gaan. Binnen 24 uur hadden al ruim 2,5 miljoen mensen zijn bericht gezien en werd het bericht al 1300 keer gedeeld. In de reacties onder het bericht vragen veel mensen zich af waar ze deze mok kunnen kopen. Of Wolff daar nou zo blij mee is, valt te betwijfelen.