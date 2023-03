Jeen Grievink

Vrijdag 24 maart 2023 10:57 - Laatste update: 10:59

Max Verstappen meldde zich vanwege buikgriep een dag later dan gebruikelijk in Saoedi-Arabië, maar nam wel deel aan alle racesessies. Toch was hij niet honderd procent fit toen hij instapte voor de Grand Prix op zondag. Dit zegt Dr. Helmut Marko, topman en adviseur van Red Bull Racing.

Verstappen liet donderdag de mediaverplichtingen van de FIA aan zich voorbij gaan, omdat hij nog herstellende was van zijn buikgriep. De Red Bull-coureur vloog pas een dag later dan gebruikelijk richting het Midden-Oosten. Hij nam wel deel aan de vrije trainingen en de kwalificatie, maar na afloop van de zaterdagsessies verscheen hij niet bij de debriefing. Er gingen geruchten dat Verstappen gepikeerd was door zijn uitvalbeurt tijdens de kwalificatie, maar later bleek dat hij zich niet lekker voelde en zo snel mogelijk richting zijn bed wilde. Ook tijdens de race op zondag was hij niet volledig fit, zo blijkt nu.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull liet Liam Lawson invliegen als back-up

Red Bull had Daniel Ricciardo - de vaste test- en reservecoureur van het team - niet meegenomen richting Saoedi-Arabië en daarom besloot men Liam Lawson te laten invliegen. De 21-jarige Nieuw-Zeelandse coureur stond zodoende stand-by voor het geval dat Verstappen niet kon racen. De Limburger beet echter op zijn tanden en stapte toch in de auto voor de Grand Prix op zondag. Volledig fit was hij echter niet, zo laat Marko weten. "Uiteindelijk was hij ongeveer 80 procent", zo vertelt de man uit Graz in gesprek met F1-Insider.

OOK INTERESSANT: Jordan: "Verstappen had gewonnen in Djedda als hij ervoor had mogen vechten"

Marko verwacht "andere Max Verstappen" in Australië

Marko verwacht daarom dat we in Australië een andere Verstappen gaan zien. "Max was niet honderd procent fit, maar doet er nu alles aan om weer maximale prestaties te kunnen leveren", zo zegt hij. "Dus in Australië zien we een andere Max Verstappen." De regerend wereldkampioen zal hopen op een beter weekend in Melbourne dan vorig jaar. Toen leek hij tijdens de race op weg te zijn naar de tweede plaats, maar viel hij stil met een probleem aan zijn auto.