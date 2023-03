Jeen Grievink

Donderdag 23 maart 2023 10:57 - Laatste update: 14:21

Red Bull Racing wist opnieuw een één-tweetje te bewerkstelligen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar om te voorkomen dat de vlam in de pan zou slaan bij de eigen coureurs zijn er wel vooraf afspraken gemaakt. Dit denkt Eddie Jordan, voormalig teambaas- en eigenaar van Jordan Grand Prix.

Sergio Pérez mocht de race in Djedda vanaf pole position beginnen en wist deze eerste plaats succesvol te verdedigen. Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede stek, nadat hij als vijftiende was gestart. Wel ontfutselde Verstappen zijn teamgenoot het extra WK-punt voor de snelste raceronde, zodat hij aan de leiding bleef van het kampioenschap. Verstappen ging de gehele wedstrijd als een warm mes door de boter, maar eenmaal aangekomen op de tweede stek leek hij het wel welletjes te vinden. Zowel Verstappen als Pérez kregen van hun engineer de opdracht bepaalde rondetijden te rijden. Afgesproken werk, zo denkt Jordan.

Wat als Pérez niet had gewonnen in Saoedi-Arabië?

Jordan denkt dat Red Bull het zich niet kon veroorloven om het einde van de race 'vrij' te laten. Beide coureurs werden enigszins gecontroleerd naar de finish begeleid. "Wat zou er met het team gebeuren als ze Pérez niet zouden laten winnen?", zo vraagt de Ier zich af. Volgens hem had Pérez het waarschijnlijk niet geaccepteerd als Verstappen hem in de slotfase nog voorbij wilde proberen te steken. "Als ik Checo was, had ik Verstappen niet laten passeren", zo wordt de voormalig teameigenaar geciteerd door het Britse Express.

Verstappen had kunnen winnen als hij had gemogen

"Ik denk dat er afgesproken was dat als Verstappen tweede zou worden en Pérez nog steeds aan de leiding ging, hij hem de race zou laten winnen", zo vervolgt Jordan zijn verhaal. Hij is echter van mening dat Verstappen nog wel had kunnen winnen als hij groen licht had gekregen van Red Bull. "Ik denk dat Verstappen de race had gewonnen als hij ervoor had mogen vechten."