Jeen Grievink

Donderdag 23 maart 2023 08:28 - Laatste update: 08:41

Max Verstappen mocht de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet winnen als Sergio Pérez de kans had om zijn pole position om te zetten in een klinkende overwinning. Het was een afspraak binnen Red Bull Racing, zo concludeert voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan.

Doordat Verstappen tijdens de kwalificatie te maken kreeg met een technisch probleem, moest hij vanaf de vijftiende positie beginnen aan de race op het Jeddah Corniche Circuit. Teamgenoot Pérez kwam wel probleemloos door de kwalificatiesessie en wist zelfs pole position te veroveren. Na afloop van de zaterdag, is het team van Red Bull volgens Jordan om tafel gegaan om de tactiek voor zondag te bespreken. Daar zou zijn afgesproken dat Pérez de race mocht winnen als hij gedurende wedstrijd aan de leiding zou blijven. Dit zou ook kunnen verklaren waarom Verstappen daarom alsnog het extra WK-punt voor de snelste raceronde wilde bijschrijven.

Verstappen opende nooit de jacht op Pérez in Djedda

Verstappen knokte zich gedurende de race knap terug naar de tweede plaats. Maar eenmaal op die positie aangekomen, opende hij niet de aanval op zijn teamgenoot, die op dat moment aan de leiding ging. Het gat tussen de twee Red Bull-collega's bleef zo rond de vijf seconden schommelen. Beide heren kregen vanuit hun engineer ook de opdracht om bepaalde vastgestelde rondetijden te rijden. Verstappen klaagde in de slotfase wel over een probleem met zijn aandrijfas, maar volgens Jordan is dat niet de reden waarom Verstappen niet kon vechten om de overwinning. Volgens de oud-teambaas was het afgesproken werk en wist Verstappen dat hij de zege niet uit handen van Pérez mocht nemen.

Verstappen "zou onder normale omstandigheden" hebben gewonnen

Jordan weet zeker dat Verstappen de race had gewonnen als hij een normale kwalificatie had gehad. "Onder normale omstandigheden zou Max Verstappen de Grand Prix van Saoedi-Arabië hebben gewonnen", zo wordt hij geciteerd door het Britse Express. Maar het feit dat Verstappen zich eenvoudig terug wist te knokken, maar vanaf de tweede plek op cruise control begon te rijden, zegt volgens de 74-jarige Jordan genoeg.

Afspraak binnen Red Bull om Pérez te laten winnen

"Ik denk dat er een afspraak was om Sergio Pérez de race te laten winnen als hij pole zou pakken en de hele race aan de leiding zou gaan", zo slingert de Ier een interessante theorie de wereld in. Mochten er binnen het Red Bull-kamp inderdaad afspraken zijn gemaakt over de manier waarop men een één-twee binnen wilde slepen, dan verklaart dit mogelijk ook waarom Verstappen dan wel alles op alles zette om de snelste raceronde op zijn naam te krijgen.

Verstappen negeerde team voor snelste raceronde

Vlak voor het vallen van de vlag was het namelijk Pérez die zowel de overwinning als het extra punt voor de snelste raceronde mee naar huis leek te nemen. Dit zou voor de Mexicaan voldoende zijn geweest om de leiding in het kampioenschap over te nemen. Dat zag Verstappen niet helemaal zitten en daarom besloot hij - tegen de orders van Red Bull in - in de allerlaatste ronde tóch aan te zetten voor de snelste raceronde. Hij slaagde in zijn missie en bleef zodoende aan de leiding in het klassement.