Jeen Grievink

Maandag 20 maart 2023 15:46 - Laatste update: 15:52

Toto Wolff is erg optimistisch over de nieuwe auto die Mercedes aan het bouwen is voor Lewis Hamilton en George Russell. Met dit nieuwe wapen moeten de coureurs uiteindelijk weer de strijd aan kunnen gaan met Max Verstappen. Maar hoewel Mercedes "olifantenstappen" maakt, wordt geduld gevraagd.

Na het debacle in Bahrein heeft Mercedes direct spijkers met koppen geslagen. Men trok snel de conclusie dat het concept van de W14, waarbij is voortgeborduurd op de basis van de W13 van vorig jaar, de prullenbak in moet. Achter de schermen werkt Mercedes dan ook al hard aan een zogenaamde W14B, een andere versie van de auto waarmee Hamilton en Russell nu rijden. Deze nieuwe auto staat momenteel al in de windtunnel en er wordt hard gewekt door de ontwerpers om deze spoedig op de grid te kunnen laten verschijnen. Wolff ging hierover het gesprek aan bij Sky Sports.

Mercedes "optimistisch" voor de toekomst

Ook tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië kon Mercedes geen vuist maken, maar Wolff bevestigt nu dat er "olifantenstappen" worden gezet met de ontwikkeling van de nieuwe racewagen. Maar hoe goed en snel moet de nieuwe W14 zijn? "De vraag is, wat is je maatstaf? Als je naar de Red Bulls kijkt, zijn ze gewoon zo snel", zo vertelt Wolff, die hiermee insinueert dat men eerst wil zorgen dat het Ferrari en Aston Martin achter zich kan houden. De teambaas stelt echter wel "optimistisch" te zijn voor de toekomst. "Ik denk dat we de auto beter begrijpen en ik ben optimistisch voor de toekomst", aldus de Oostenrijker.

Mercedes maakt "olifantenstappen" met nieuwe auto

Wat gaat Mercedes precies veranderen in vergelijking met het huidige concept? "We moeten het gewoon in een ander window plaatsen. We veranderen de carrosserie van de auto en hoe de vloer werkt. Het team in Brackley geeft vol gas", zo zegt Wolff. Wanneer de auto klaar is om weer te strijden met Red Bull, weet hij nog niet. "We maken op dit moment grote olifantenstappen, maar het zal lang duren voordat we Red Bull kunnen uitdagen."

Na een aantal jaren van complete dominantie, moet Mercedes nu weer vol in de achtervolging. Maar dat maakt het juist interessant, zo zegt Wolff. "Het is een superleuke reis om terug te komen", aldus de 51-jarige man uit Wenen.